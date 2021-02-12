Во втором квартале. Минэкономики прогнозирует рост ВВП выше 7%

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В 2020 году украинская промышленность упала на 5,2% (Фото: Пресс-служба НБУ)

Минэкономики ожидает сохранение негативной динамики ВВП в первом квартале текущего года.

В апреле-июне 2021 года рост украинской экономики превысит 7% после спада в январе-марте этого года. Об этом говорится в прогнозе Министерства экономики Украины Обзор экономической активности за 2020 год.

«В первом квартале 2021 года ожидается сохранение негативной динамики ВВП с учетом последствий введенного в январе локдауна», — прогнозирует министерство.

По оценкам Минэкономики, в 2020 году падение промышленности составило 5,2%, транспортной отрасли — 14,2%. В то же время рост строительства оценивается в 4%, а торговли — в 4,7%.

В целом сводный индекс производства (СИП) по сравнению с 2019 годом просел в минувшем году на 4,4%, а ВВП — на 4,2%, оценивает министерство.

«В разрезе основных промышленных групп товаров больше всего негативное влияние ощутили инвестиционные виды деятельности, в частности, в производстве инвестиционных товаров наблюдалось падение на 21,6%», — говорится в обзоре.

При этом, производство товаров промежуточного потребления сократилось только на 4,1%, товаров группы «энергия» — на 2,7%, потребительских товаров краткосрочного потребления — на 2,2%, потребительских товаров длительного потребления. Как отметили в Минэкономики, это произошло за счет больших возможностей адаптации к сложным условиями благодаря господдержке.

В прошлом году сокращение производства произошло в:

перерабатывающей промышленности — на 6,9%;

добывающей — 5,2%;

поставках электроэнергии, газа и пара — 1,3%.

Сельское хозяйство за аналогичный период просело на 11,5%. В этой сфере падение было связано не сколько с пандемией, сколько с погодными условиями. Всего по итогам минувшего года объемы производства растениеводческой продукции сократились на 13,9%, животноводческой — на 2,6%.

Напомним, что Минэкономики улучшило оценку сокращения экономики Украины в октябре-декабре до 1% ВВП. При этом, в министерстве сохраняют прогноз роста украинской экономики на 4,6% ВВП в 2021 году.

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