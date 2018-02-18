Во Всемирном банке считают, что экономика Украины начала расти, но этого недостаточно

Международные партнеры, помогающие Украине преодолеть сложный период, работают над тем, чтобы рост экономики ускорился.

dt.ua

Украинская экономика понемногу начала расти после шокового периода, спровоцированного потерей части территории и конфликтом на Донбассе.

Об этом заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер в интервью для ZN.UA.

По его словам, сейчас все международные партнеры, помогающие Украине преодолеть сложный период, работают над тем, чтобы рост экономики ускорился.

«Это одна из наших ключевых задач. Мы должны углубить начатые в стране преобразования, чтобы темпы развития экономики выросли, и стабилизация была заметной не только на макроуровне, но и на уровне обычных граждан, чтобы они почувствовали, что их жизнь улучшилась. Поэтому сейчас актуален вопрос углубления экономических изменений», — отметил он.

По его мнению, украинскому правительству нужно особое внимание обратить на ключевые реформы.

«Во-первых, речь идет о завершении трансформации энергетического сектора. Во-вторых, нельзя останавливать реформирование банковского сектора. Конечно, здесь наиболее актуальный сейчас вопрос — реформирование государственных банков. В-третьих, одним из двигателей экономического роста должен стать более продуктивный сельскохозяйственный сектор», — говорит он.

«У Украины есть очень важный актив — значительные запасы плодородной земли. Мы считаем, что сегодня в мире существует огромный спрос на сельскохозяйственную продукцию, в частности продукты питания. Украина может стать одним из мировых лидеров на этом рынке», — подчеркнул Муллер.

Напомним, ранее экс-министром экономики Украины Виктор Суслов во время чата в «Главреде» заявил, что без внешнего финансирования Украине угрожает дефолт и крах экономики.





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