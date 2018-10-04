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Во Всемирном банке озвучили несколько сценариев роста экономики Украины

Экономика Украины 04 Окт 2018
Во Всемирном банке озвучили несколько сценариев роста экономики Украины
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Рост зависит от сотрудничества с МВФ и проведения реформ.

По итогам 2019 года рост ВВП Украины может составить 4% — при условии продолжения проведения реформ и получения кредитов от Международного валютного фонда. Традиционные же прогнозы такие: 2018 год – 3,3%, 2019 год – 3,5%.

Об этом сказал ведущий экономист и руководитель программ Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Фарук Хан, передает УНИАН.

Среди основных реформ, которые Украине нужно воплотить, — банковская и земельная (создание рынка земли сельхозназначения), а также вернуть доверие инвесторов.

«Инвесторы обеспокоены задержкой начатых реформ, тем, что задерживается пересмотр программы сотрудничества с МВФ, и тем, что Украине нужно все больше внешнего финансирования», — отметил представитель Всемирного банка.

Рост ВВП Украины в 2019 году без поддержки МВФ может сократиться и упасть ниже уровня 2%.

Прогнозы от Нацбанка и правительства, как экономика будет расти и будет падать инфляция, читайте на ТСН.ua по этой ссылке.

ВидеоКабмин утвердил проект бюджета на 2019 гож

Кабмин утвердил и направил в парламент проект бюджета на 2019 год. Правительственные финансисты прогнозируют в следующем году рост ВВП на 3 процента, уменьшение инфляции до 7 процентов. Минимальная заработная плата перевалит за 4000 гривен. В госказну планируют собрать 1,3 триллиона гривен.

 



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