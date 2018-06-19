Во время учений на Черниговщине умер солдат, подозревают самоубийство

Во время бригадных учений «Северная крепость» в Черниговской области умер один из военнослужащих

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Оперативного командования «Север», информирует «ДС».

«К сожалению, сегодня утром на территории палаточного городка учений «Северная крепость» произошло печальное событие: умер мужчина, который накануне вечером приехал на учебу. Как сообщили командир подразделения и резервисты, которые ночевали с ним в одной палатке, мужчина прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно. Трагедия произошла около 4:15 утра», — рассказали в пресс-службе.

По факту трагического события проводится расследование, о результатах которого командование части обещает сообщить дополнительно. Родным и близким умершего выражаем искренние соболезнования.

При этом «Украинские новости» сообщают, что согласно предварительному выводу служебного расследования, причиной гибели было самоубийство.

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