Во сколько украинском бизнесу обойдется январский локдаун

Закрытые спортзалы, фитнес-клубы, кинотеатры, рестораны и бары – это ждет украинцев сразу после Рождества. Второй локдаун правительство ввело с 8 по 24 января. Рестораторы не скрывают, что такими каникулами просто потрясены.

Журналисты попытались посчитать, во сколько украинскому бизнесу обойдется январский локдаун. Подробнее – на 24 канале.

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Возмущение рестораторов

Рестораты возмутились, ведь не успели восстановиться после карантина выходного дня.

Гостей не было, мы фактически не работали. Поэтому мы находились в состоянии предбанкротства, сейчас – в состоянии почти технического банкротства,

— отметил ресторатор Дмитрий Борисов.

Ситуация в культуре

Не лучше ситуация и в сфере культуры. По данным налоговой, киноиндустрия и креативная индустрия больше всего страдает из-за карантинных ограничений.

Пострадало метро

Ударить локдаун может даже по тем отраслям, потери которых, на первый взгляд, не являются очевидными, например, метро. Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отметил, что, сравнивая цифры от открытия после карантина, в конце мая, до ноября, количество поездок в Киеве уменьшилось на 40%.



Пострадавшее метро / Скриншот из видео

Что потеряет экономика Украины

Экономисты подсчитали, что за январский локдаун экономика Украины потеряет около 9 миллиардов гривен. Если сравнивать, то это в два раза больше, чем бюджет на Национальную академию наук Украины, или почти весь бюджет министерства культуры на 2021 год.

Страдают и украинцы

От потерь экономики страдают и непосредственно украинцы. Журналисты спросили у жителей столицы, готовы ли они к локдауну и подсчитали ли уже свои убытки:

«Я работаю учителем английского языка, то есть онлайн. И это никоим образом не влияет на меня»;

«Карантин отобьется на мне финансово. Не куплю автомобиль»;

«У меня нет денег. Не осталось после карантина».

Сейчас же в правительстве обещают поддержать бизнес и тех, кто потеряет работу. До 31 декабря ФЛП могут подать заявку на компенсацию и получить 8 тысяч гривен, обещанных президентом.

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