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Во Львове на взятке поймали руководителя университета

Политика 03 Ноя 2018
Во Львове на взятке поймали руководителя университета
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности

Полковник службы гражданской защиты требовал от работника ГСЧС из Херсонской области 84 тысячи гривен за трудоустройство в учебном заведении, сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника вблизи университета при получении всей суммы неправомерной выгоды.

«В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении должностному о подозрении и избрании меры пресечения», — сообщили в СБУ.

Операция по задержанию злоумышленника проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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