Во II квартале 2019 года экономика Украины выросла на 4,6% – НБУ

Во II квартале 2019 года экономика Украины выросла на 4,6% – НБУ

По данным Государственной службы статистики Украины, во II квартале 2019 г. экономика Украины выросла на 4,6% в годовом исчислении (г/г), ускорившись с 2,5% г/г в I квартале 2019 г. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

«Фактические темпы роста экономики превысили оценку Национального банка, опубликованную в Инфляционном отчете за июль 2019 г. НБУ ожидал, что рост реального ВВП во II квартале составит 3% г/г. Основная причина более оживленный рост экономики – выше прогнозируемые темпы роста потребительского спроса», – рассказали в НБУ.

Согласно сообщению, конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 11,8% г/г против 10,7% г/г в предыдущем квартале.

Уточняется, что обновленный макроэкономический прогноз будет объявлено во время очередного пресс-брифинга по вопросам монетарной политики 24 октября 2019 г. и опубликован в Инфляционном отчете 31 октября 2019 г.





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