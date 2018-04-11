Во Freedom House увидели отдаление Украины от демократии: опубликована инфорграфика

Украина постепенно уходит от демократии из-за сопротивления власти антикоррупционным реформам

К такому выводу пришли в организации Freedom House, передает «ДС» со ссылкой на «Лига.Новости».

Пренебрежение власти к независимым институтам и инициативам гражданского общества, приближение провластных партий к слиянию с государством, а также прессинг на оппозицию и свободные СМИ становятся «новой нормальностью» в посткоммунистических европейских странах и странах Евразии.

Речь идет также и об Украине, пишут в ежегодном исследовании Nations in Transit аналитики международной организации.

В этих докладах правозащитники мониторят состояние демократии, прав и свобод в 29 странах бывшего соцблока.

Как пишут в FH, такие неутешительные тенденции они «уже давно замечали» в РФ, Беларуси и странах Центральной Азии, но теперь «все чаще» видят то же самое и в Центральной Европе, в частности в Польше и Венгрии. Аналитики утверждают, что Украина, Грузия, Молдова, Армения и Киргизия «идут в отрицательном направлении», — есть высокий риск трансформации этих стран в авторитарные.

«Окно фундаментальных реформ в Украине, возможно, еще не закрыто, но оно сильно сузилось на фоне сопротивления властей антикоррупционным реформам и серии атак на СМИ и гражданское общество», — считают во FH.

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