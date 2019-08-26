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Во Франции прошел саммит G7. Рассказываем, что обсуждали самые влиятельные люди мира

Мировая экономика 26 Авг 2019
Во Франции прошел саммит G7. Рассказываем, что обсуждали самые влиятельные люди мира
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Зачем нужна G7?

  • В “Большую семерку” входят: Великобритания, Германия, США, Италия, Канада, Франция и Япония.

  • На встречах G7 обсуждаются главные вопросы мировой повестки — экономика и финансы, безопасность, глобальная политика, голод, демография и так далее. Во встрече участвуют лидеры стран-участниц “Семерки”, члены правительств и представители Евросоюза.

  • G7 не является международной организацией, не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата. Решения “семерки” не имеют обязательной силы — по сути, это “дискуссионный клуб” первых лиц стран-участниц.

  • Саммиты “семерки” проходят поочередно в странах-партнерах. В 2019 году мероприятие приняла Франция. Основными темами встречи, которая длилась с 24 по 26 августа, стали ситуация в Сирии, Ливии, Иране, Украине, мировая экономика, борьба с неравенством и климат, в том числе лесные пожары в Амазонии.

О чем говорила “семерка” во Франции?

Возвращение России в G7

Россия была исключена из “Большой восьмерки” в 2014 году из-за присоединения Крыма. Саммит должен был проходить в Сочи, но западные страны решили перейти к новому формату работы — “Большая семерка”. Без участия России. Саммит в 2014 году был перенесен в Брюссель.

Накануне очередного саммита президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию за стол переговоров. Лидеры G7 обсудили этот вопрос и решили, что еще “слишком рано” для этого.

Трамп, однако, допустил, что президента Владимира Путина пригласят на следующий саммит G7 в США в качестве гостя. В Кремле ответили, что рассмотрят это предложение.

Украина

Глава Евросовета Дональд Туск предложил не звать Россию на следующий саммит, как агитировал Трамп, а обратить внимание на Украину. Представителей страны необходимо сделать гостями следующего саммита, сказал он. По словам Туска, президент Владимир Зеленский был бы в этом заинтересован.

Торговля и экономика

Президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили, как можно повлиять на мировой экономический рост. По данным Белого дома, они дискутировали о продвижении свободной и честной торговли, снижении налоговых барьеров между странами, о свободном судоходстве.

Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон и Дональд Трамп договорились создать двустороннюю рабочую группу по “особым экономическим отношениям”. Она будет разрабатывать принципы стимулирования экономического роста.

Иранская ядерная сделка

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили соглашение — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Оно предполагало, что с Ирана снимут санкции, если он ограничит свою ядерную программу. Тегеран согласился, но в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки — Трамп решил вернуть жесткие санкции против страны. Иран в ответ перестал соблюдать договоренности и превысил уровень обогащения урана.

Лидеры стран “семерки” обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе. Они поговорили о возможности Ирана обладать ядерным оружием и пришли к единому мнению — это недопустимо.

“Мы все согласны с двумя ясными вещами: мы не хотим, чтобы Иран имел ядерную бомбу, и мы не хотим эскалации и дестабилизации региона”, — сказал Эммануэль Макрон.

Пожары в Амазонии

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии в Бразилии. Общее количество очагов возгорания — более 76 тысяч. Это на 85% больше, чем в 2018 году.

Пожары опасны, так как леса Амазонии называют “зелеными легкими планеты”. Они дают пятую часть всего кислорода, которым дышат люди, пятую часть всей мировой пресной воды, 10% всей флоры и фауны планеты.

Лидеры стран “семерки” обсудили, что делать для борьбы с пожарами. По словам Макрона, лидеры государств работают над “механизмом международных действий, чтобы помочь в наиболее эффективной манере”.

Терроризм

Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель договорились расширить партнерство в борьбе с терроризмом в зоне африканского Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

Активную поддержку в борьбе с терроризмом в этом регионе европейские страны оказывают с 2017 года. На G7 было решено расширить сотрудничество и прилагать больше сил.

Наталья Смирнова

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