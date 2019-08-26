Во Франции прошел саммит G7. Рассказываем, что обсуждали самые влиятельные люди мира

Зачем нужна G7?
- В “Большую семерку” входят: Великобритания, Германия, США, Италия, Канада, Франция и Япония.
- На встречах G7 обсуждаются главные вопросы мировой повестки — экономика и финансы, безопасность, глобальная политика, голод, демография и так далее. Во встрече участвуют лидеры стран-участниц “Семерки”, члены правительств и представители Евросоюза.
- G7 не является международной организацией, не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата. Решения “семерки” не имеют обязательной силы — по сути, это “дискуссионный клуб” первых лиц стран-участниц.
- Саммиты “семерки” проходят поочередно в странах-партнерах. В 2019 году мероприятие приняла Франция. Основными темами встречи, которая длилась с 24 по 26 августа, стали ситуация в Сирии, Ливии, Иране, Украине, мировая экономика, борьба с неравенством и климат, в том числе лесные пожары в Амазонии.
О чем говорила “семерка” во Франции?
Возвращение России в G7
Россия была исключена из “Большой восьмерки” в 2014 году из-за присоединения Крыма. Саммит должен был проходить в Сочи, но западные страны решили перейти к новому формату работы — “Большая семерка”. Без участия России. Саммит в 2014 году был перенесен в Брюссель.
Накануне очередного саммита президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию за стол переговоров. Лидеры G7 обсудили этот вопрос и решили, что еще “слишком рано” для этого.
Трамп, однако, допустил, что президента Владимира Путина пригласят на следующий саммит G7 в США в качестве гостя. В Кремле ответили, что рассмотрят это предложение.
Украина
Глава Евросовета Дональд Туск предложил не звать Россию на следующий саммит, как агитировал Трамп, а обратить внимание на Украину. Представителей страны необходимо сделать гостями следующего саммита, сказал он. По словам Туска, президент Владимир Зеленский был бы в этом заинтересован.
Торговля и экономика
Президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили, как можно повлиять на мировой экономический рост. По данным Белого дома, они дискутировали о продвижении свободной и честной торговли, снижении налоговых барьеров между странами, о свободном судоходстве.
Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон и Дональд Трамп договорились создать двустороннюю рабочую группу по “особым экономическим отношениям”. Она будет разрабатывать принципы стимулирования экономического роста.
Иранская ядерная сделка
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили соглашение — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Оно предполагало, что с Ирана снимут санкции, если он ограничит свою ядерную программу. Тегеран согласился, но в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки — Трамп решил вернуть жесткие санкции против страны. Иран в ответ перестал соблюдать договоренности и превысил уровень обогащения урана.
Лидеры стран “семерки” обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе. Они поговорили о возможности Ирана обладать ядерным оружием и пришли к единому мнению — это недопустимо.
“Мы все согласны с двумя ясными вещами: мы не хотим, чтобы Иран имел ядерную бомбу, и мы не хотим эскалации и дестабилизации региона”, — сказал Эммануэль Макрон.
Пожары в Амазонии
По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии в Бразилии. Общее количество очагов возгорания — более 76 тысяч. Это на 85% больше, чем в 2018 году.
Пожары опасны, так как леса Амазонии называют “зелеными легкими планеты”. Они дают пятую часть всего кислорода, которым дышат люди, пятую часть всей мировой пресной воды, 10% всей флоры и фауны планеты.
Лидеры стран “семерки” обсудили, что делать для борьбы с пожарами. По словам Макрона, лидеры государств работают над “механизмом международных действий, чтобы помочь в наиболее эффективной манере”.
Терроризм
Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель договорились расширить партнерство в борьбе с терроризмом в зоне африканского Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.
Активную поддержку в борьбе с терроризмом в этом регионе европейские страны оказывают с 2017 года. На G7 было решено расширить сотрудничество и прилагать больше сил.
Наталья Смирнова
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