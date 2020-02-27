Во Франции хотят включить боевиков в «нормандский формат». Новости политики

Глава группы дружбы с Украиной в Национальной ассамблее, депутат от президентской партии «Вперед» Валери Фор-Мунтян призывает усадить за стол переговоров главарей фейковых республик Донбасса

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Олег Волошин, передает «ДС».

«Вопреки расхожему стереотипу лично мне приятно приезжать в Париж именно по делу, — пишет Волошин. — Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной Ассамблеи Жан-Люка Райтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырёхсторонней встречи Парламентского измерения Нормандского формата. И в Сенате, и в нижней палате французского парламента необходимость подключения депутатов к процессу комплексного урегулирования конфликта на Донбассе понимают полностью».

При этом депутат посетовал на «трудности» и «подводные камни», к которым отнес «саботаж инициативы со стороны наших дипломатов, забывающих о том, что в Киеве уже год, как вроде бы другой президент».

«Но цель того стоит. Особенно, когда по ходу получаешь неожиданные результаты, когда, например, Глава группы дружбы с Украиной в Национальной ассамблее, депутат от партии Макрона Валери Фор-Мунтян неожиданно говорит, что для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров «не хватает сепаратистов». Надеюсь, она донесет эту позицию и до визави в нашей Раде. В общем, Францию отечественная «Партия войны» уже потеряла. Но бОльшая, адекватная часть Украины от этого только приобрела», — резюмировал Волошин.

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Напомним, ранее Макрон заявил, что война в Украине не является помехой для улучшения отношений с Россией.

Как сообщала «ДС», по мнению бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, политические заигрывания президента Франции с Владимиром Путиным могут привести к ослаблению давления на Кремль, осуществляющий агрессию в Украине.

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