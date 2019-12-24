Во Франции DPD уже подрядил Санта-Клауса на доставку. С Дедом Морозом еще договариваются

24 Декабря 2019

За последнюю неделю декабря будет доставлено порядка 10 млн посылок по всему миру

24 декабря жителям французского города Тулузы предновогодние посылки доставят на «почтовой карете» DPDgroup, сообщили в пресс-службе оператора экспресс-доставки. Заказы из интернет-магазинов вместе с курьером развозит Санта-Клаус. Подобная акция на юге Франции проводится второй год подряд.

Необычные посыльные могут появиться и в России, но в 2020 году, добавили в пресс-службе DPD в России. Повторят идею французских коллег, скорее всего, в Москве и Санкт-Петербурге.

В этом году DPDgroup прогнозирует рост объемов в пиковые даты более чем на 100%. Первый максимум компания зарегистрировала 2 декабря, когда проходил «Киберпонедельник». Этот день считается стартом сезона распродаж не только в США, но и многих других странах мира. В «Киберпонедельник» всего за одни сутки DPDgroup доставила около 10 млн посылок. Для сравнения: в 2018 году отправок было 9 млн.

В компании предполагают, что примерно такое же количество заказов будет исполнено в течение последней недели декабря.

Напомним, в этом году среднее количество отправок крупногабаритных онлайн-заказов в месяц выросло в пять раз по сравнению с 2018 годом. LR

Фото: DPD

Тэги: DPD, статистика, e-commerce, интернет-торговля, электронная коммерция

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