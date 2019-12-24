Вы здесь: Главная / E-commerce / Во Франции DPD уже подрядил Санта-Клауса на доставку. С Дедом Морозом еще договариваются

Во Франции DPD уже подрядил Санта-Клауса на доставку. С Дедом Морозом еще договариваются

E-commerce 24 Дек 2019
Во Франции DPD уже подрядил Санта-Клауса на доставку. С Дедом Морозом еще договариваются
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

24 Декабря 2019

За последнюю неделю декабря будет доставлено порядка 10 млн посылок по всему миру

24 декабря жителям французского города Тулузы предновогодние посылки доставят на «почтовой карете» DPDgroup, сообщили в пресс-службе оператора экспресс-доставки. Заказы из интернет-магазинов вместе с курьером развозит Санта-Клаус. Подобная акция на юге Франции проводится второй год подряд.
Необычные посыльные могут появиться и в России, но в 2020 году, добавили в пресс-службе DPD в России. Повторят идею французских коллег, скорее всего, в Москве и Санкт-Петербурге.

В этом году DPDgroup прогнозирует рост объемов в пиковые даты более чем на 100%. Первый максимум компания зарегистрировала 2 декабря, когда проходил «Киберпонедельник». Этот день считается стартом сезона распродаж не только в США, но и многих других странах мира. В «Киберпонедельник» всего за одни сутки DPDgroup доставила около 10 млн посылок. Для сравнения: в 2018 году отправок было 9 млн.

В компании предполагают, что примерно такое же количество заказов будет исполнено в течение последней недели декабря.

Напомним, в этом году среднее количество отправок крупногабаритных онлайн-заказов в месяц выросло в пять раз по сравнению с 2018 годом. LR

Фото: DPD

Тэги: DPD, статистика, e-commerce, интернет-торговля, электронная коммерция

Вам интересны самые значимые события отрасли, выставки и мероприятия, конфликты и сделки, интервью и невыдуманные истории коллег?
Подпишитесь на рассылку* и будьте в курсе!

*Всего одно письмо в неделю с дайджестом лучших материалов

Вам важно быть в курсе ежедневно? Читайте и подписывайтесь на наш Твиттер

Хотите больше юмора, видео, инфографики — станьте нашим другом в Фейсбуке

Разместите новостной информер и на вашем сайте всегда будут обновляемые отраслевые новости

Новости по теме

Другие новости рубрики



Источник

Объем экономики Рунета в уходящем году составил 4,7 триллиона рублей | Все новости мира компьютеров и связи | OSP News →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top