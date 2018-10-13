Во Франкфурте прошли чтения рассказов Сенцова

На книжной выставке во Франкфурте прошли чтения в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных

Юрий Дуркот, Андрей Курков, Виктория Амелина и Сергей Плохий читали рассказы Сенцова, сообщает «ДС» со ссылкой на «Читомо».

Они прочли рассказы «Автобиография», «Школа», «Собака» и «Завещание».

Отметим, активисты также провели молчаливый протест на российском стенде, однако россияне проигнорировали акцию. Они продолжили вести свое мероприятие, будто ничего не произошло.

Среди протестующих были генеральный консул Украины во Франкфурте Алла Полевая, Юрий Прохасько, Виктория Амелина, Екатерина Калитко, Мустафа Джемилев, Алим Алиев и другие. К акции присоединились украинские издатели, представители Института книги и обычные читатели.

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