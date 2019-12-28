Во что РФ собирается превратить Крым в 2020 году – эксперт озвучила неожиданный сценарий

Фото:Крыминформ

Украинский социолог, глава Фонда «Демократические инициативы» — Ирина Бекешкина, озвучила свой прогноз относительно Донбасса и Крыма в 2020 году.

Передает НБН, ссылаясь на журнал «НВ».

Эксперт заявила, что есть несколько сценариев развития событий отношений между Украиной и РФ. И каким бы путем не пошла Украина, всегда есть риск перейти «красные линии». Бекешкина считает, что, скорее всего конфликт на Донбассе продолжится, только в «замороженном» виде.

Социолог также озвучила свои прогнозы и относительно аннексированного полуострова – Крым. Бекешкина подчеркнула, что РФ не отдаст Крым Украине. По мнению эксперта, РФ превратит Крымский полуостров в 2020 году в полноценную военную базу. Кроме того, Кремль не останавливает идеологическую пропаганду на аннексированном полуострове. Из-за таких действий Кремля, возникает вопрос – захочет ли население Крыма быть в составе Украины, например через 10 лет?

Эксперт считает, что очень важно для Украины в 2020 году – это привлечение иностранных инвестиций. Экономика Украины очень нуждается в инвестициях на фоне международных долгов, подчеркнула Ирина Бекешкина.

Ранее сообщалось, что Кремль готовится к новому этапу гибридной войны с Украиной — политолог рассказал, когда РФ нанесет удар.

Источник