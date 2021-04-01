Внешний товарооборот Украины за первый квартал вырос на 12,13% — Минфин

Товарооборот Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,13% — до $28,83 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Тенденции квартала

По словам заместителя министра экономики, торгового представителя Украины Тараса Качки, «хорошая новость — экспорт растет. Первый квартал принес $13,75 млрд, что на 12,03% больше, чем в первый квартал прошлого года», — отметил он на своей странице в Facebook.

И добавил, что также растет импорт, и не только из-за повышения стоимости топлива. Становится больше импорта потребительских промышленных товаров (группы 84, 85, 90). И самое главное — преобладает количество автомобилей (87 группа).

«Потребители готовы тратить. Это означает больше собранных налогов. Но это также и минус в нашем торговом балансе, динамика которого пока что опережает прошлый год», — добавил он.

► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram:

главные новости об инвестициях и финансах

По словам Качки, рост экспорта в ЕС составляет +$17,9 млрд за первый квартал этого года, если сравнивать с первым кварталом прошлого года. «Экспорт в Китай продолжает расти огромными темпами: в первом квартале этого года против первого квартала прошлого рост составил 55,3%, — отметил торговый представитель. — И с Китаем, и с ЕС сокращаем отрицательное сальдо».

В то же время при росте товарооборота с Польшей на 16% импорт и экспорт находятся в паритете. Главная движущая сила экспорта — это руда и черные металлы, на которые растут и цены, и спрос. «И эта тенденция сохранится», — отметил эксперт.

При этом на 50%, если сравнивать с первым кварталом 2020 года, вырос экспорт мебели — до $247,4 млн. И баланс этими товарами положительный — положительное сальдо составляет $132,7 млн.

Ранее

С начала 2020 года Украина увеличила товарооборот на $ 750 млн. Среди наиболее часто импортируемых товаров — минеральные топлива, нефть, котлы, электромашины и их оборудования.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% — в долларах США

Источник