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ВМС проводит сборы резервистов на случай агрессии России — Деловая столица

Политика 11 Дек 2018
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На базе отдельной бригады морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины начались учебные сборы резервистов оперативного резерва первой очереди

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-центр Командования ВМС ВСУ на своей странице в Facebook.

«Цель мероприятия — повышение уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии со стороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе сборов резервисты пройдут теоретическую и практическую подготовку, планируется проведение учений на одном из военных полигонов.

«Сборы с резервистами проводятся в рамках внедрения и обеспечения правового режима военного положения в отдельных областях Украины», — отметили в пресс-центре.

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