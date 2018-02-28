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Власти Украины ужесточат ограничения на ввоз удобрений из России

Экономика Украины28 Фев 2018
Власти Украины ужесточат ограничения на ввоз удобрений из России
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Глава Минэкономразвития Украины Степан Кубив заявил, что его ведомство намерено внести в перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну, российские минеральные удобрения

Фото: Patrick Pleul / DPA / ТАСС

Власти Украины намерены ужесточить ограничения на ввоз в страну произведенных в России минеральных удобрений, заявил министр экономического развития и торговли страны Степан Кубив. В частности, по его словам, планируется добавить некоторые из них в список товаров, запрещенных к ввозу.

«Коды мы будем менять, расширять, чтобы минимизировать поступление нелегальным способом тех минеральных удобрений, которые особо важны для посевной», — сказал Кубив

Он также отметил, что в его ведомстве помнят о необходимости продлить срок действия антидемпинговых пошлин, введенных весной 2017 года в отношении двух видов российских азотных удобрений на год.

«Этот вопрос под контролем», — заверил Кубив.

В ходе заседания украинского правительства депутат Михаил Головко попросил премьер-министра Владимира Гройсмана обратить особое внимание на угрозу экономике страны, которую представляет ввоз российских удобрений.

«Есть такая компания «Еврохим», которая полностью стала монополистом и своей продукцией минеральных удобрений заполонила украинский рынок», — сказал Головко. По его словам, российские удобрения ввозятся на Украину через третьи страны, а цена на них настолько низка, что украинские производители не могут конкурировать, что грозит уничтожением целой отрасли.

В декабре 2017 года правительство Украины добавило в список товаров, запрещенных к ввозу из России, сульфат аммония, используемый в качестве азотисто-серного удобрения. За 2017 год на Украину было ввезено 195 тыс. т сульфата аммония российского производства, позднее Нацбанк Украины сообщил, что импорт товаров из России в 2017 году вырос в том числе за счет ввоза удобрений на 40%.

В феврале 2018 года заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов на пресс-конференции в УНИАН заявил о необходимости отменить запрет на ввоз сульфата аммония:«У нас есть прямая необходимость во внесении удобрений, содержащих серу, в почву. То, что сейчас сделано, приведет к тому, что у нас будет дефицит этих удобрений. Это выстрел в ногу».

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