Власти Новосибирской области подписали соглашение с «Почтой России»

НОВОСИБИРСК, 21 сентября, ФедералПресс. В Новосибирской области насчитывается 780 отделений почтовой связи.

В пятницу, 21 сентября, в здании правительства состоялась встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с генеральным директором «Почты России» Николаем Подгузовым. Поводом для встречи стало подписание соглашения о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи на территории Новосибирской области.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, данный документ определяет действия сторон в области развития сети и повышения доступности услуг почтовой связи, в том числе в труднодоступных населенных пунктах и сельской местности. В частности, одним из важнейших пунктов соглашения является поддержка со стороны властей во взаимоотношениях с органами местного самоуправления в части доставки почтовых отправлений в отдаленные и труднодоступные районы и поддержки устойчивой работы почтовых маршрутов, а также участие в различных мероприятиях.

Андрей Травников в свою очередь отметил роль предприятия в реализации ключевых социально значимых программ и выразил готовность вести конструктивный диалог, направленный на повышение экономического потенциала и доступности почтовых и банковских услуг для жителей. «Наш регион занимает важное место в развитии «Почты России». Безусловно, жители Новосибирской области нуждаются в качественных и доступных услугах, которые предоставляет сегодня компания. Мы готовы оказать всяческую помощь планам развития «Почты России» на территории региона», – подчеркнул Травников.

Во время встречи особое внимание было уделено вопросу развития инфраструктуры сети почтовой связи, а именно – проведению ремонта помещений и открытию новых отделений. На сегодняшний день в регионе насчитывается 780 отделений почтовой связи, в том числе 190 городских и 590 сельских. Кроме того, с 2008 по 2016 год было отремонтировано 136 сельских отделений почтовой связи, расположенных в помещениях, находящихся в муниципальной собственности. На данные цели из бюджета Новосибирской области выделено 29,6 млн рублей, из местных бюджетов – 1,6 млн рублей. «Только с начала 2018 года проведен ремонт в 16 почтовых отделениях, при этом до конца года запланировано окончание ремонтных работ еще в 57 отделениях почтовой связи», – сообщил Николай Подгузов.

Руководитель «Почты России» сообщил губернатору об острой необходимости в дополнительных помещениях для открытия отделений почтовой связи в новых районах сибирской столицы, где пропускная способность действующих отделений не соответствует возросшей численности населения. Кроме того, в ходе встречи обсуждались меры по развитию вобласти инфраструктуры международного почтового обмена. «В Новосибирске планируется построить логистический почтовый центр самого современного уровня площадью около 50 тысяч квадратных метров. Инвестиции составят порядка 4–5 миллиардов рублей. Мы рассматриваем его как первый объект в рамках нашего совместного предприятия с группой ВТБ по созданию обновленной логистической инфраструктуры «Почты России». Это обусловлено тем, что Новосибирск является крупным центром, где перераспределяются большие потоки посылок, которые ежегодно нарастают в связи с тем, что электронная коммерция набирает обороты», – отметил Николай Подгузов.

Напомним, что 30 декабря 2014 года между правительством Новосибирской области, Федеральной таможенной службой, «Почтой России» и ОАО «Аэропорт Толмачево» заключено соглашение о взаимодействии при реализации проекта строительства логистического почтового центра на территории Новосибирской области и сотрудничестве в сфере обеспечения почтового обмена с зарубежными странами. В настоящее время определен земельный участок под строительство центра, проведены изыскательские работы, сформирован проект. Основные строительно-монтажные работы на объекте планируется завершить до конца 2019 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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