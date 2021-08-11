Власти должны разработать реальный план действий, чтобы уменьшить выбросы СО2 – EBA | Экономика

Обновленный Национально определенный вклад Украины в Парижское соглашение (НВВ2), одобренный правительством, обязывает Украину сократить выбросы парниковых газов до 35% к 2030 году. На эти цели, согласно документу, необходимо больше 100 млрд евро, однако никакие механизмы привлечения этих средств не предусмотрены. Поэтому бизнес ждет от власти четкую программу действий, которая поможет выполнить программу экомодернизации.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации, размещенном на официальном сайте.

В ЕВА напомнили, что для сокращения выбросов украинская власть предусмотрела ряд мероприятий, в частности: экомодернизацию промышленного и энергетического секторов, развитие ВИЭ, обеспечение энергоэффективности зданий, переход на электротранспорт, реформу управления отходами, распространение практик органического и ресурсоэффективного сельского хозяйства и реформа управления лесами. Ориентировочная стоимость реализации таких мероприятий – 102 млрд евро.

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«Европейская Бизнес Ассоциация приветствует цели по сокращению выбросов. В то же время, бизнес-сообщество продолжает настаивать на внедрении реальных механизмов для декарбонизации экономики. Поэтому обращает внимание на следующие шаги, которые должны быть предприняты для обеспечения выполнения НОВ2 Украины», – отметили в Ассоциации.

Так, по мнению ЕВА, власти должны четко планировать развитие ВИЭ, в частности, очень важно не допустить введения акциза на ВИЭ и обеспечить погашение задолженности перед производителями. Также важно учитывать, что из-за введения системы мониторинга, отчетности и верификации (МОИ), возможно, придется корректировать цели по сокращению выбросов парниковых газов. Поэтому, критически важными будут планы сокращения выбросов, которые будут учитывать тенденции экономического роста пост-COVID периода.

«102 млрд евро инвестиций, предусмотренные НОВ2, не имеют достаточной детализации. Нужно провести подробные перерасчеты для таких отраслей, как промышленность, транспорт и сектор поставки энергетических ресурсов. Именно энергетика и промышленность составляют 63% от общей потребности в финансировании. Согласно НОВ2, эти средства планируется привлечь за счет частного сектора и международных финансовых инвестиций, но способ привлечения этих инвестиций, как и механизм государственной финансовой поддержки, не прописаны. Поэтому бизнес обращает внимание на важность создания регуляторной базы для привлечения государственных средств в проекты экомодернизации предприятий, в частности, из-за целевого использования средств эконалога. Ключевой также будет разработка механизмов привлечения средств от международных финансовых организаций на эти цели», – подчеркнули в ЕВА.