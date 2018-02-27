Власть заложила Украину МВФ… недорого, до выборов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Новый транш кредита от Международного валютного фонда Украины если и не за горами, то точно — за политическими амбициями властей страны.

Тиски от МВФ

МВФ продолжает фактически диктовать руководству Украины свои условия, на которых страна может рассчитывать на очередную порцию кредитных денег. В частности, МВФ раскритиковал намерение властей поднять минимальную зарплату и напомнил Киеву, что принятие закона об Антикоррупционном суде и выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню — основные условиями для выделения очередного транша кредита.

Поднятие минимальной зарплаты — важный пиар-козырь властей перед выборами 2019 года, а повышение цены на газ для населения и создание Антикоррупционного суда наверняка больно ударят по рейтингам первых лиц. Но МВФ неумолим.

Однако и это еще не все. Среди других задач в Фонде выделяют удержание инфляции, сохранение политики гибкого обменного курса для поддержания конкурентоспособности украинской экономики.

В то же время Национальный банк ожидает, что в 2018 году Украина получит от МВФ 2 млрд долларов. Ранее НБУ прогнозировал получение двух траншей кредита на общую сумму 3,5 млрд долл.

После встречи президента Петра Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард, министр финансов Александр Данилюк заявлял, что транш от МВФ в $1,9 млрд Украина должна получить уже в мае.

Экономика «идёт назад»

Впрочем, основным вопросом для Запада и МВФ в частности остается создание Антикоррупционного суда, уверен исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

MANDEL NGAN/AFP

«Если не будет Антикоррупционного суда, Украина ничего не получит вообще. Как я и раньше говорил, все действия украинских властей воспринимаются только под этим углом зрения», — сообщил эксперт РИА Новости Украина.

Он также ответил, сможет ли страна вообще обойтись без внешних заимствований.

«В этой парадигме ты ничего не сделаешь. Тебе нужно выйти за рамки того, где ты сейчас находишься, а это означает кардинально поменять экономическую ситуацию и начать показывать экономический рост. А 3% ВВП мы в этом году уже не покажем. Сейчас все, после действий Нацбанка по повышению учетной ставки, определенно пересмотрят прогноз по росту украинской экономики. Мировая экономика и в этом, и в следующем году вырастет на 3,9%, а украинская — меньше трех процентов. Получается, что относительно общей системы мы не просто уже топчемся на месте, а пошли назад», — отметил Устенко.

Проживем… и даже будет лучше

Иное мнение — у экономического эксперта Виктора Скаршевского. Он уверен: Украине будет проще выживать экономически без новых траншей от МВФ. Дело, подчеркивает эксперт, в выдвигаемых Фондом условиях, которые очень плохо влияют на украинскую экономику.

«Украина на сегодня должна МВФ 13,5 миллиардов долларов, а в течение ближайших 4 лет мы должны отдать 7 миллиардов долларов, из которых 600 миллионов — процентов», — напомнил цифры Скаршевский, добавив, что МВФ все же может дать Украине новый транш — из политических соображений.

В целом же власть продолжает надеяться на МВФ, не предпринимая шагов для развития промышленности, реального сектора экономики, подчеркивает эксперт.

А президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что украинские власти в лице президента Порошенко и премьера Гройсмана уже поняли, что нужно потихоньку «сворачивать» отношения с МВФ.

Фото Кабинета министров Украины

«Никто, понятное дело, разрывать связи не будет. С политической точки зрения это скорее всего, будет болтовня. Поболтают, но ничего делать не будут из того, чего требует МВФ…. Кредиты сейчас уже даром не нужны. В 2016-17 году дали по миллиарду несчастному и уже все понимали, что с МВФ нужно расходиьтся и на их деньги в правительстве уже не надеются. Однако официально никто с МВФ не будет прекращать сотрудничество, это однозначно», — заявил Охрименко РИА Новости Украина.

Украина-МВФ: история обманутых ожиданий

Напомним, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF для Украины общим объемом около $17 млрд предполагала проведение ежеквартального обзора программы, выделение стране в 2015 году четырех траншей, в 2016 году — еще четырех.

Но реально Украина получила только четыре транша из обещанных восьми: в марте и августе 2015 года, в сентябре 2016 года и апреле 2017-го.

В 2017 году Украина должна была получить четыре транша от МВФ, но в итоге Фонд не только сократил сумму нового транша для Украины — до $1 млрд вместо $1,3 млрд — но и задержал перечисление. Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине $1 млрд только 3 апреля.

Источник