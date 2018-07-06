Власть руками националистов уничтожает новые партии — Разумная сила

6 июля представители националистической организации “С14” напали на заместителя лидера партии “Разумная сила” во время подготовки к очередному съезду

Об этом сообщили в пресс-службе политической силы.

Около 100 человек организации «С14» с криками ворвались в зал Торгово-промышленной палаты, где жестоко избили заместителя лидера партии Александра Савченко.

«Власть понимает, что наша партия имеет колоссальный потенциал роста числа сторонников на Юге и Востоке Украины, поэтому готова идти на подобные варварские методы борьбы с оппонентами. До каких пор в цивилизованной демократической стране это будет продолжаться? Подобные провокации говорят о полном отсутствии главенства Закона в государстве, что является абсолютно недопустимым»,- говорит Савченко.

Политик получил многочисленные травмы. Сейчас его доставляют в больницу.

На место события прибыли представители ОБСЕ.

В «Разумной силе», случившееся называются незаконным способом борьбы власти с новыми политическими партиями.

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