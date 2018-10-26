Владислав Чечеткин вошел в топ-100 богатейших украинцев. Его стостояние оценили в $165 млн

26 Октября, 2018

09:03

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Журнал “Новое время” совместно с Dragon Capital составил актуальный рейтинг самых богатых людей в Украине. Как отмечают в издании, эта сотня богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. Причем темп прироста их состояний за последний год лишь увеличился, достигнув в среднем +43 % в год. В руках этих людей суммарно $37,5 млрд – то есть они могут из собственного кармана погасить половину всего госдолга страны. Как отметил управляющий директор Dragon Capital Андрей Беспятов, “они и есть украинская экономика”.

Преимущественно в рейтинге – сырьевые бизнесмены, которые контролируют предприятия по производству продукции с низкой добавленной стоимостью. На первом месте владелец СКМ (в которую входит “Укртелеком”) Ринат Ахметов, который, благодаря растущему спросу на металлы увеличил свое состояние на 76 % – до $12,2 млрд. В абсолютных цифрах за год Ахметов стал богаче на $5,3 млрд.

Из сферы технологий и электронной коммерции в топ-100 вошел лишь основатель “Розетки” Владислав Чечеткин. Он оказался на 29 месте в рейтинге. Его состояние “Новое время” оценило в $165 млн. Примечательно, что всего за год оно выросло сразу на 124%.

В апреле вышел аналогичный рейтинг по версии журнала “Фокус”, в котором состояние Чечеткина оценили в $87 млн.

Также в рейтинг попали создатели компании “Нова пошта” – лидера среди частных операторов доставки – Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. Состояние каждого из них оценили в $102 млн (“Фокус” в апреле насчитал по $121 млн на каждого). Динамику роста замерять не удалось, поскольку в рейтинг бизнесмены попали впервые – и сразу на 55 и 56 места.

Президент Украины Петр Порошенко занимает 6 место. На 36 месте в рейтинге главный инвестор UNIT.City Василий Хмельницкий ($125 млн), на 62-м владелец Comfy Станислав Роннис ($94 млн), на 79-м и 91-м соответственно владельцы IT-дистрибутора MTI Владимир Цой ($68 млн) и Сергей Башлаков ($51 млн).

Экс-владелец UMH Борис Ложкин – в хвосте рейтинга с $48 млн. По данным составителей исследования, за последний год его состояние уменьшилось на 20% (“Фокус” оценивал его в $139 млн).

Как отмечает “Новое время”, фигуранты списка могут с уверенностью смотреть в завтрашний день: мировая экономика растет, потребляя все больше сырья, так и готовой украинской продукции. Естественным образом отразится на состоянии богатейших и рост ВВП Украины, который по прогнозам НБУ по итогам года увеличится на 3,4 %, а за 2019‑й прибавит еще 2,4 %.

Напомним, Украина поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности.

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