Владимир Путин уволил Григория Карасина с должности замглавы МИД России

Президент РФ Владимир Путин уволил Григория Карасина с должности замглавы и статс-секретаря МИД РФ. Об этом говорится в указе, опубликованном сегодня, 10 сентября, на портале официальной информации.

Вместо Карасина, курировшего в ведомстве украинское направление, на должность статс-секретаря — замминистра иностранных дел назначен Евгений Иванов.



Евгений Иванов. Иллюстрация: tass.ru

23 августа Григорию Карасину исполнилось 70 лет, это предельный возраст для нахождения на госслужбе согласно закону «О государственной службе».

Как сообщало EADaily, в июле Карасин заявил, что не исключает своего выдвижения в сенаторы, однако и не может гарантировать такого варианта развития событий. По его словам, это зависит от исхода губернаторских выборов. Сегодня победивший на выборах губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что намерен выдвинуть Карасина на пост члена Совета Федерации от региона.

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