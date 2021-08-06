Владимир Путин провёл рабочую встречу с гендиректором «Росатома»

© Фото пресс-службы Президента РФ.

Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачёвым.

Президент подчеркнул, что компания «Росатом» относится к числу наиболее крупных многопрофильных компаний России, в нее входят 350 организаций и 300 тысяч работающих. Главу государства интересовало, как обстоят дела в корпорации сегодня.

А. Лихачёв оценил ситуацию позитивно. Несмотря на все внешние сложности, которые существуют, гособоронзаказ выполнен на 100 процентов. Особо отмечен рекорд по выработке электроэнергии – 215,7 миллиарда киловатт-часов. Состояние безопасности в отрасли находится на хорошем уровне. По прошедшему первому полугодию 2021 года сохраняется положительная динамика по всем показателям. Продолжают расти зарубежные заказы и соответственно выручка по зарубежным проектам. Несмотря на то, что мировая экономика испытывает в условиях пандемии определенное давление, отмечен на 18 с лишним процентов рост выручки по новым продуктам: это ядерная медицина, экологические проекты, Северный морской путь, ветрогенерация.

Владимир Путин поинтересовался, в каком состоянии находится атомный ледокольный флот.

«В образцовом», – ответил собеседник. Не только атомный ледокольный флот, вообще все проекты на Северном морском пути развиваются, может быть, даже более высокими темпами, чем планировали. Компания проводит в этой связи дополнительный анализ потребностей в ледокольном обеспечении после 2024 года, после 2030 года прогнозирует очень серьезный рост по всем трем направлениям: это и ледокольное сопровождение экспортных проектов – нефтяных, газовых, угольных, металлургических, это и увеличение каботажа внутреннего, то есть перевозок внутри нашей огромной страны, это и рост транзита. Известные события в Суэцком канале, вообще рост мировой торговли, несмотря на все сложности, говорят о необходимости альтернативных путей.

«К этому демонстрирует огромный интерес международное деловое сообщество, и государственный, и частный бизнес разных государств, – сказал А. Лихачёв. – И мы бы хотели при вашем согласии на базе нашего проекта «Северный морской путь» начать развивать большой транспортный логистический коридор контейнерный. С одной стороны, мы будем использовать всю инфраструктуру СМП уже созданную, мы уже на нее тратим деньги. С другой стороны, это совершенно новый уровень бизнеса, совершенно новый уровень экономического позиционирования как Госкорпорации «Рос-атом», так и всей нашей страны. И это объективная выгода для мировой экономики. Мы в этом смысле видим определенные возможные дефициты в ледокольном сопровождении, подготовили соответствующие предложения, которые вам представим».

По материалам kremlin.ru.

У Северного морского пути большое будущее / Газета «Ставропольская правда» / 6 августа 2021 г.

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