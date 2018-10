Владимир Чирахов: «Ближайший конкурент «Детского мира» раз в пять меньше»

(No Ratings Yet)

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам «Ведомостей». Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке















Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам «Ведомостей». Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке















Гендиректор ритейлера «Детский мир» Владимир Чирахов

Наташа Шарапова для Ведомостей

За шесть лет на посту генерального директора Владимир Чирахов превратил группу «Детский мир» в крупнейшего продавца детских товаров в России, недосягаемого для конкурентов. Ритейлер, доля рынка которого подбирается к 20%, продолжает показывать двузначные темпы роста выручки, но радовать акционеров и инвесторов становится сложнее. Если за девять месяцев 2016 г. оборот «Детского мира» увеличился на 36%, то за такой же период в этом году – только на 14,9%.

Россия – Казахстан – Белоруссия



– Чем больше становится ГК «Детский мир», тем труднее показывать взрывной рост из-за высокой базы. За счет чего компания планирует рост бизнеса в ближайшие годы?

– Если продолжать развиваться только в России, темпы роста будут замедляться в том числе в связи с падением рождаемости и сокращением инфляции. Как мы видим наше дальнейшее развитие? Безусловно, мы продолжим открывать новые магазины в России – еще как минимум 300 к имеющимся 600 добавим. Второе – мы хотим стать таким же большим игроком на рынке Казахстана: растем здесь на 100% в год.

– Там низкая база.

– База маленькая, но мы уже номер один на рынке Казахстана и хотим укрепить лидерские позиции. В России ближайший конкурент раз в 5 меньше «Детского мира», мы хотим быть такими же в Казахстане.

– А по выручке?

We’re sorry, but something went wrong (500)

If you are the application owner check the logs for more information.





Источник