Владимир Чирахов: «Ближайший конкурент «Детского мира» раз в пять меньше»

Гендиректор ритейлера «Детский мир» Владимир Чирахов
Наташа Шарапова для Ведомостей
За шесть лет на посту генерального директора Владимир Чирахов превратил группу «Детский мир» в крупнейшего продавца детских товаров в России, недосягаемого для конкурентов. Ритейлер, доля рынка которого подбирается к 20%, продолжает показывать двузначные темпы роста выручки, но радовать акционеров и инвесторов становится сложнее. Если за девять месяцев 2016 г. оборот «Детского мира» увеличился на 36%, то за такой же период в этом году – только на 14,9%.
Россия – Казахстан – Белоруссия
– Чем больше становится ГК «Детский мир», тем труднее показывать взрывной рост из-за высокой базы. За счет чего компания планирует рост бизнеса в ближайшие годы?
– Если продолжать развиваться только в России, темпы роста будут замедляться в том числе в связи с падением рождаемости и сокращением инфляции. Как мы видим наше дальнейшее развитие? Безусловно, мы продолжим открывать новые магазины в России – еще как минимум 300 к имеющимся 600 добавим. Второе – мы хотим стать таким же большим игроком на рынке Казахстана: растем здесь на 100% в год.
– Там низкая база.
– База маленькая, но мы уже номер один на рынке Казахстана и хотим укрепить лидерские позиции. В России ближайший конкурент раз в 5 меньше «Детского мира», мы хотим быть такими же в Казахстане.
– А по выручке?
We’re sorry, but something went wrong (500)
If you are the application owner check the logs for more information.