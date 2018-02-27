Владельцы интернет-магазина контрафакта попались в Новосибирске

Новосибирские полицейские пресекли деятельность мошенников, организовавших интернет-магазин и предлагавших своим клиентам контрафактные товары под видами известных брендов.

Интернет-магазин организовали четверо жителей Новосибирска, ранее не попадавших в поле зрения оперативников.

Как рассказали НДН.инфо в пресс-службе полиции, четыре человека в возрасте от 20 до 33 лет решили подзаработать и организовали торговлю в сети, а вместо брендовых товаров покупателям подсовывали дешевую подделку.

«Особенностями онлайн-магазина оказалось низкое качество и контрафактное происхождение продаваемой одежды, обуви и аксессуаров», — сообщили в полиции.

В отношении интернет-магазина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«В настоящее время устанавливаются потерпевшие в результате противоправной деятельности организаторов виртуального магазина, размер причиненного покупателям ущерба и другие «торговые площадки», созданные подозреваемыми в сети интернет», — добавили в ведомстве.

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