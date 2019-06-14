Владелец «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк: экономический протекционизм может решить проблему трудовой миграции — новости агро

По словам Олега Бахматюка, если не заниматься решением проблемы трудовой миграции, экономика Украины не сможет развиваться.

Олег Бахматюк, СЕО и владелец группы компаний «Укрлендфарминг», одного из крупнейших европейских холдингов, считает, что экономический национализм и протекционизм должен стать государственной политикой для уменьшения масштабов трудовой миграции из Украины. Об этом украинский бизнесмен заявил во обсуждения с первым заместителем министра экономики Максимом Нефедовым в ходе дискуссии на тему роста трудовой миграции, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

Результаты исследования были представлены во время специального мероприятия Ассоциации «Трудовая миграция: вызов для Украины», во время которого обсуждались причины трудовой миграции и возможные решения этой проблемы. Участие в мероприятии приняли Максим Нефедов, Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины; Александр Жемойда, Генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минагрополитики; Олег Бахматюк, СЕО и владелец группы компаний «Укрлендфарминг», и исполнительный директор Ассоциации Анна Деревянко.

Все больше украинцев выезжают за границу в поисках более счастливой жизни. По данным Государственной службы статистики Украины, с началом войны на Востоке в 2014 году около 1,3 млн украинцев мигрировали в другие страны. Как следствие, возникла ощутимая проблема трудовой миграции для страны в целом и нехватка профессионалов в корпоративном и промышленном секторах.

Олег Бахматюк считает, что государство должно проводить политику экономического протекционизма для снижения темпов трудовой миграции из Украины. «Проблема трудовой миграции — одна из самых больших проблем, которые ожидают нашу экономику в ближайшие 5 лет. Нерешение этой проблематики приведет к тому, что экономика не сможет развиваться не только из-за отсутствия ресурсов или из-за каких-то мировых тенденций — не будет хватать людей. Если не будет изменена политика в отношении протекционизма — это поток людей будет и дальше двигаться и проблема будет углубляться. Политика здорового государственного экономического национализма должна быть озвучена как принцип. Это элементарная поддержка своего производителя на внутреннем и внешнем рынке. На внутреннем рынке это, в первую очередь, создание условий для капитальных инвестиций. На внешнем — лоббирование наших производителей, в чем мы пока не видим серьезных сдвигов со стороны государства », — заявил бизнесмен.

В свою очередь первый заместитель министра МЭРТ Максим Нефедов не соглашается с позицией украинского бизнеса. Он считает, что украинский бизнес должен выживать в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках. «Максим говорит: «Велкам, мы идем в Европу. Конкурируйте». Хорошо, но только на равных условиях. Дайте нам кредит на 30 лет под 1%, дайте нам те стимулирующие вещи, которые там. Никто не говорит — дайте нам дотации. Я противник дотаций. Нам не хватает длинных и дешевых денег, — оппонировал чиновнику Олег Бахматюк. — «Экономический национализм — это плохо. Экономический протекционизм — это плохо ». Для США это хорошо. Для Китая это хорошо. Для Европейского союза это хорошо. А для нас чем-то это плохо. Своевременное реагирование — это не протекционизм одного человека, это протекционизм секторальный. Это длинные и дешевые ресурсы. И функция государства — создать для этого регулятивные механизмы в экономической, банковской сфере. И второй вопрос — это позиционирование на внешних рынках. Сейчас отсутствует роль государства как лоббиста для продвижения на внешних рынках».

Также владелец «Укрлендфарминг» рассказал, что политика, которую проводит Европейский Союз относительно жителей сельских территорий, может быть успешно применена и в Украине для стимулирования людей остаться на родине: «Чтобы удержать людей в селе, мы должны делать то, что делает Европейский Союз. Вот почему идут у них такие огромные дотации на агросектор, на инфраструктуру, на создание условий, позволяющих получать те же услуги, которые получает и житель города. Что такое сельское хозяйство в Европейском Союзе? Это социально-экономический проект для удержания на своих территориях населения».

За последние два года средняя зарплата работников агрохолдинга Олега Бахматюка выросла на 90%. «Укрлендфарминг» является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине и одним из самых привлекательных работодателей по данным различных опросов. Всего на предприятиях Группы компаний в 600 населенных пунктах Украины работают около 27 000 человек. Предприятия группы компаний реализуют инфраструктурные и социальные проекты в регионах своего присутствия для повышения комфорта жизни своих работников и их семей и стимулирования жителей сельских территорий оставаться работать на родине.

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