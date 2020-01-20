вкус шоколада с морским гребешком. 20.01.2020. Александр Килимов. Weekly. Южно-Сахалинск. Сахалин.Инфо

10:11 20 января 2020.

Александр Килимов

16 января во Владивостоке объявили имена финалистов дальневосточного этапа конкурса управленцев «Лидеры России 2020». Впереди еще семь «раундов» по оставшимся федеральным округам и три по специализациям «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Корреспондент Sakh.com оказался в гуще событий, окунулся в атмосферу «Лидеров» и вместе с участниками испытал конкурсную палитру эмоций. Полуфинал Дальнего Востока, объятый бризом Тихого океана на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, оставил после себя вкус шоколада с морским гребешком. Почему?

Журналистов в гостиничных номерах ждали небольшая коробка с фруктами, открытка, бейджик и плитка темного шоколада с морским гребешком, с пробы которого и началось знакомство с «круизным лайнером» под названием «Лидеры России». Если развить кулинарную метафору дальше, то «Лидеры России» — это и есть экзотическая дальневосточная плитка шоколада с морским «зверем» внутри. Разбирая ингредиенты, можно понять, что гребешок — это сами участники, морская соль — главный спикер конкурса Сергей Плуготаренко, эмульгаторы — очные испытания, лимонная кислота — эксперты, сахар — призы и партнеры конкурса.

«Какао-бобы». Конкурс

В прошлом году Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020». Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

На конкурс поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Напомним, в первом сезоне пришло 199 тысяч заявок, а в прошлом году принять участие в «Лидерах России» изъявили желание 227 тысяч человек. В нынешнем сезоне в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — 61 732 регистрации, 22 272 подано на трек «Наука», 9745 — на специализацию «Здравоохранение».

К участию в дистанционном тестировании по итогам заявочной кампании были допущены 91 355 участников — все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования было допущено уже 20 232 человека. По итогам всех заочных испытаний в полуфиналы приглашены 3399 участников. Отметим, что некоторые конкурсанты выразили желание пройти испытания и в региональном полуфинале, и в полуфинале специализаций.

В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут состязаться за право выхода в суперфинал. Всего будет 11 полуфиналов, в том числе восемь региональных, три — полуфиналы специализаций. В региональные полуфиналы основного конкурса «Лидеров России» (без учета специализаций) приглашены 2988 конкурсантов из 83 регионов России. 18 человек представляют зарубежные страны: Белоруссию (шесть человек), Украину (шесть человек) и по одному участнику из Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии. В полуфинал по специализации «Здравоохранение» приглашено 332 человека, по специализации «Наука» — 334 конкурсанта, по специализации «Финансы и технологии» — 334 участника.

От ДФО на конкурс поступило 9644 заявки. Приглашение в полуфинал получили 330 участников, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования: Хабаровский край — 71 человек, Приморский край — 76, Амурская область — 30, Республика Бурятия — 39, Еврейская АО — 2, Республика Саха (Якутия) — 42, Камчатский край — 14, Сахалинская область — 24, Магаданская область — 9, Забайкальский край — 23 человека. Из 330 участников на повторное тестирование во Владивосток прибыли 270 человек. Из них в полуфинал были допущено 250.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 самостоятельных проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы мероприятий, с помощью которых оценивается уровень развития управленческих компетенций.

Участие в третьем сезоне проекта «Лидеры России» принимают конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

«Филе морского гребешка». Участники

Как гребешок является главным ингредиентом шоколада, который делает его таким уникальным, так и участники конкурса представляют незаурядность «Лидеров России». Среди них пять семейных пар, двое докторов наук, 30 кандидатов наук, 67 конкурсантов с двумя и более высшими образованиями, 82 человека с опытом управления более 10 лет, а у пяти участников в подчинении около 1000 сотрудников.

Фото пресс-службы конкурса

14 января после прохождения повторного теста свое участие в полуфинале конкурса подтвердили 20 представителей Сахалинской области. Один их них отличился скоростью решения задач и прошел тест быстрее остальных. Ильяс Калмыков управился всего за девять минут и набрал 1365 баллов из 1600.

Ильяс Калмыков

— Я считаю, что это неплохой результат. Было очень легко. Это я говорю не для того, чтобы похвастать, но действительно было очень легко. Поэтому, я считаю, ребята, которые не справились, возможно, в большей степени не смогли совладать со стрессом.

В детстве Ильяс Калмыков из-за частых переездов получал среднее образование в двух школах: гимназии при Чувашском государственном университете и в чувашско-турецком лицее. Именно турецкий лицей, рассказывает участник, дал ему отличную базу для старта и развития в бизнесе, предпринимательстве и общественной деятельности. В стенах лицея он также изучил чувашский, турецкий и английский языки.

Сегодня уверенный молодой человек имеет дом на Шикотане и прописан в селе Малокурильском. Хоть островной регион — не его постоянное место жительства, но он посчитал справедливым участвовать в конкурсе от той территории, где зарегистрирован. На Сахалине бывает часто по работе, и для области его успех, считает Калмыков, будет только в плюс.

— 15-й год я являюсь депутатом столичного парламента в Чебоксарах. Сказать о том, что у меня есть интерес стать госслужащим — наверное, нет. За 15 лет я уже прошел этот определенный этап. Конкурс мне интересен как испытание самого себя, — рассказал Ильяс Калмыков во время кофе-брейка. — Основной мой профиль — это привлечение инвестиций, и я хотел бы помогать Сахалину с этим, находясь в другом месте. Если я смогу благодаря этому конкурсу выстроить отношения с руководством региона и выстроить систему того, что бы я мог сделать, то я с радостью готов, даже не работая на госслужбе. У нас есть лидер-регион по привлечению иностранных инвестиций — это Татарстан, более 30 представителей за рубежом. То есть логично, что Сахалинская область, территория с огромным экономическим инвестиционным потенциалом, имела бы свои представительства для начала в странах АТР, а затем на западе: Европа, США, Канада и т. д. Я считаю, чем больше инвестиций, тем лучше уровень жизни населения.

Ильяс также принимал участие в «Лидерах России» в прошлом году и дошел до финала. Тогда он отличился тем, что его социальный проект «Сердце лидера» стал лучшим из 1072 представленных. В Сочи в финале конкурса он был награжден Алексеем Комиссаровым, и его наставником на год стал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

— Проект «Сердце лидера» работает уже четыре года в Чебоксарах, и я хочу его реализовать в Южно-Сахалинске. Он связан с адаптацией детей с ограниченными возможностями здоровья к занятию спортом. У нас более 400 детей на сегодняшний день в Чебоксарах занимаются разными видами спорта: следж-хоккей, бочче, дартс, шашки, шахматы. Проект не финансируется за счет бюджета, это чисто инвестиции меценатов.

Марина Саенко

Представителей сферы культуры нечасто можно встретить на подобных конкурсах. Разговор с Мариной Саенко растянулся на шесть этажей и шесть минут. Спускаясь по лестнице с 12-го этажа на шестой после обеда девушка рассказала корреспонденту Sakh.com, что вся ее жизнь связана с культурой. Окончив Воронежский государственный университет по специальности «Культурология», она пошла работать в управление культуры Воронежа. Затем переехала на Сахалин и живет на острове около 10 лет. Сегодня Марина трудится в Сахалинском областном художественном музее старшим научным сотрудником отдела региональных проектов.

— Я также окончила аспирантуру по культурологии и главным стимулом и своим кредо жизни я считаю постоянное развитие, обучение, повышение профессиональной компетенции, персональных навыков. И так как уже была одержана победа в кадровом конкурсе «Команда Сахалинской области», я решила попробовать себя и свои силы, приняв участие в «Лидерах России».

Из-за культурологического бэкграунда Марине Саенко приходит на ум сравнение конкурса управленцев с чем-то новаторским, динамичным и одновременно ярким, наполненным многими смыслами.

— Я сравню это с авангардизмом. Неслучайно на логотипе изображены треугольники или ромбики. И мне, допустим, близко творчество Василия Кандинского, поэтому я сравню конкурс с его работами, потому что там размах красок, яркость и в то же время большое смысловое наполнение.

Станислав и Андрей Медзиновские

В конкурсе принимают участие не только супружеские пары, но и родные братья. В семье Медзиновских трое сыновей — Станислав старший брат, Андрей — средний, а Сергей — младший. Все трое подавали в этом году заявки на участие в конкурсе, но Сергею не удалось попасть в число приглашенных. Между ними существует здоровая конкуренция, поэтому ни о какой помощи друг другу не может быть и речи. Старшие братья Сергея считают, что он был недостаточно замотивирован, так как в данный момент живет и работает в Нидерландах.

— Я участвую в «Лидерах» третий раз, — делится Станислав. — Первоначально это было для интереса. После этого появился спортивный азарт, то есть жажда победить. Теперь я понимаю уже, что здесь собираются интересные люди с разных направлений. Соответственно, это возможность расширить кругозор, обогатиться новыми знакомствами, контактами и, наверное, получить драйв после учебы. Уж после такой появляется двойной драйв на своем рабочем месте, в своей семье, доме, подъезде и т. д.

Станислав Медзиновский также рассказал, что два последних места работы он нашел благодаря контактам, полученным на «Лидерах России». Сегодня он трудится заместителем директора «Азиатско-тихоокеанского банка» на Сахалине. Бизнесмен Андрей Медзиновский узнал о конкурсе от своего брата.

— Он рассказывал, как это интересно, как все происходит, какие плюсы и минусы, и я проникся. В первую очередь для меня «Лидеры России» — это знакомство и общение с интересными людьми. И во-вторых — это дополнительный мотиватор для развития.

«Морская соль». Сергей Плуготаренко

Как морская соль содержит множество минеральных веществ, необходимых для правильной работы организма, так и спикер Сергей Плуготаренко во время своей лекции поделился с участниками информацией, которая может стать полезной для них. Сергей является директором Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), и в своем докладе он рассказал об экосистеме цифровой экономики России и Рунета и привел основные цифры, тренды, прогнозы.

Объем экономики Рунета в прошлом году составил 4,7 триллиона рублей, продемонстрировав рост 20% относительно 2018-го. Если расписывать подробно, то реклама и маркетинг — 330 миллиардов рублей, инфраструктура — 130 миллиардов, электронная коммерция — 2850 миллиардов, платежные услуги — 1350 миллиардов, цифровой контент — 115 миллиардов. Также отметим, что аудитория Рунета составляет 95,9 миллиона человек. Мобильная аудитория традиционно демонстрирует рост и в 2019-м она составила 85,2 миллиона человек.

Сергей Плуготаренко

Важной частью доклада Сергея Плуготаренко стал визионерский список трендов на 2020 год. Так, среди технологий, считают в РАЭК, везде и всюду будет обсуждаться «конфиденциальность по умолчанию» — тренд, получивший развитие с принятием европейского GDPR. Это понятие означает, что пользователь не должен предпринимать каких-либо действий для защиты своей конфиденциальности. Виртуальная и дополненная реальность в 2019 году немного отошли на второй план, однако в 2020 году ожидается, что ведущими компаниями будет представлен ряд инструментов нового поколения, которые сделают VR/AR-устройства более доступными, что, в свою очередь, породит новую волну интереса к данным технологиям.

Что касается экономики, то Интернет уже опередил телевидение по доходам от рекламы. В новом году падение рекламного рынка в традиционных СМИ продолжится. Зато одним из наиболее растущих сегментов рынка финансовых технологий является онлайн-кредитование. Дальнейшему росту будет способствовать расширение аудитории Интернета и рост доверия к интернет-сервисам, а также повышение технологического и сервисного уровня игроков. А среди брендов РАЭК определила в hot-листе «Яндекс», «Сбербанк», Facebook, Huawei и AliExpress. Более подробно с презентацией Сергея Плуготаренко можно ознакомиться здесь.

Планировалось, что мероприятие пройдет за час, но у участников было немало вопросов, поэтому выступление директора РАЭК затянулось аж на два часа, несмотря на позднее время и усталость конкурсантов. Сам Сергей Плуготаренко в своем блоге написал следующее: «Я переживал, что к вечеру участники будут слишком уставшими (после 12 часов работы и довольно ресурсоемких процедур их оценки), и что мое мероприятие пройдет «вяло». Но мои опасения были абсолютно напрасными. Аудитория и уровень ее мотивированности/вовлеченности превзошли все ожидания. Участники задавали неимоверно много вопросов, они были сложными, требовали одновременно экспертных и искренних ответов. В общем, пришлось попотеть. Но вроде получилось круто и взаимополезно».

«Эмульгаторы». Очные испытания

Как эмульгаторы обеспечивают создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей, так и очные испытания объединили незнакомых друг другу участников из различных дальневосточных регионов в сплоченные команды. В течение двух основных дней полуфинала конкурсанты демонстрировали свои лидерские качества и боролись в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе были запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Об их содержании запрещено рассказывать, так как впереди еще полуфиналы в других федеральных округах, но об одной игре журналистам разрешили написать. О той, в которой они сами приняли участие.

В зале, где проходили все очные испытания, всегда стояло 25 столов, за которыми участники сидели вразброс. Но в один из дней добавился 26-й стол. За него посадили представителей СМИ. Таким образом журналисты смогли сами испытать те эмоции и тот накал страстей, который происходит среди участников. Перед стартом конкурсантам раздали информационные материалы, в которых была указана тема проблемно-аналитической деловой игры (ПАМИ), и немного статистики, всего на 19 листов. Тема оказалось актуальной — «Миграция населения: как обеспечить приток населения в регион и его интеграцию».

Грубо говоря, в ходе игры необходимо было определить проблемы, выбрать одну фундаментальную, перевести ее в задачу и найти пути решения. Кажется, что ничего сложного и все ответы лежат на поверхности. Но, в первую очередь, это командная игра, и тут уже проявляются твои личностные качества — кто-то негласный лидер, кто-то отсиживается в стороне, кто-то спорит и т. д. Но практически каждый присутствующий получил определенный заряд энергии и драйва. И не столь важно, насколько идеи того или иного конкурсанта гениальны или ничтожны. Оценщики смотрят на участников совершено под другим углом, а после мероприятий по желанию «лидеров» могут дать обратную связь и рекомендации.

«Лимонная кислота». Эксперты

Как лимонная кислота в качестве регулятора кислотности устанавливает и поддерживает в продукте определенное значение pH, так и эксперты устанавливают своими оценками тех, кто пройдет дальше в конкурсе. Марина Слижова, эксперт по оценке конкурса «Лидеры России», рассказала, что существуют ряд компетенций, которые указаны на сайте конкурса. Среди них есть такие важные, как инновационность, ориентация на результат, социальная компетентность.

— Оценивать человека всегда сложно. Наши эксперты по оценке обладают высокой квалификацией и перед каждым испытанием мы синхронизируемся, проверяем те критерии оценки, на которые нам необходимо обратить внимание по каждому упражнению. И также важно добавить, что все наши эксперты проходили специальное обучение и сертификацию, — отметила Марина Слижова.

Марина Слижова

Задача эксперта — фиксировать поведение и те проявления компетенций, которые заложены в каждое упражнение. Ему необходимо очень внимательно следить за всеми участникам группы, которые погружены в работу, и слышать каждого участника. Соответственно, продуктом деятельности эксперта является оценочный лист, куда он вписывает участника по той компетенции, в которой тот себя проявил в рамках какого-либо упражнения.

Разумеется, корреспонденты не могли поинтересоваться, как они справились с ПАНИ, ведь именно Марина Слижова являлась экспертом за 26-м столом.

— Журналисты — это была прекрасная группа. На самом деле они работали также, как и все участники. Включились в задачу, правда не сразу, но тем не менее начали прорабатывать решения. Групповая динамика была абсолютно классическая — приглядывались друг к другу, спорили, ругались где-то даже, настаивали на своем, кто-то отсиделся, потом проснулся и включился в работу. В общем группа журналистов была такой же, как и все остальные и выглядела очень достойно. Безусловно, любой может принять участие в конкурсе. Для этого необходимо пройти очень сложный дистанционный этап. Нашим журналистом повезло, что они сразу попали на очное мероприятие.

«Сахар». Призы и партнеры

Как сахар дает энергию, так и призы мотивируют участников на победу в конкурсе. 300 финалистов получат по одному миллиону рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов. Кроме того, из числа победителей отбираются участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. А наставниками для победителей станут известные государственные деятели, руководители крупных корпораций и бизнеса.

Не стоит забывать о партнерах. Конкурс поддерживают крупнейшие российские компании. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса. Представители многих компаний заинтересованы в новых талантливых кадрах, поэтому во время «Лидеров России» некоторые их представители приезжают и беседуют с участниками. Конкурсантами также заинтересованы представители власти. Например, за два года назначения на высокие позиции получили свыше 150 «лидеров»: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.





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