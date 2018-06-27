«Вконтакте» начинает тестирование платформы социальной коммерции VK Pay

Mail.ru Group объявила о том, что с 27 июня все сообщества социальной сети «Вконтакте» смогут подключить прием оплаты товаров и услуг прямо в социальной сети — компания начинает тестирование платежной платформы VK Pay. Перевод средств происходит моментально, как при оплате в любом магазине.

В отличие от других платежных сервисов, в VK Pay комиссия за ввод, вывод и перевод средств отсутствует как для покупателя, так и продавца. Это стало возможным благодаря Газпромбанку, который выступил партнером и взял на себя все расходы по уплате таких комиссий.

Вместе с этим, «Вконтакте» запускает программу поддержки для владельцев бизнеса, которые активно используют VK Pay — за успешные заказы администраторы будут получать сертификаты на рекламное продвижение в социальной сети.

Андрей Рогозов, управляющий директор «Вконтакте», отметил: «Одна из главных задач ВКонтакте — сблизить бизнесы самого разного масштаба и многомиллионную аудиторию социальной сети. Запуск платёжной платформы VK Pay является важным этапом для окончательного формирования полномасштабной экосистемы электронной коммерции. Объединение коммуникационных и платёжных функций сделает ВКонтакте крупнейшей площадкой для онлайн-торговли в России».

Платформа социальной коммерции — только первый этап запуска платежной платформы VK Pay. В рамках тестирования пользователи могут делать покупки и оплачивать услуги как в специальном разделе ВКонтакте, так и на сайтах партнёров VK Pay. Участникам тестирования уже доступны предложения от OneTwoTrip, KASSIR.RU, Grow Food, DOC+, SHOWGOGO, Bubble, Литрес, Delivery Club, список партнёров с эксклюзивными акциями будет постоянно пополняться. Доступ к сервису постепенно появится у всей аудитории ВКонтакте.

Александр Горный, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group, сказал: «У VK Pay есть потенциал стать одним из крупнейших игроков электронной коммерции в России. Принимая во внимание аудиторию ВКонтакте и её готовность к покупкам, можно говорить об объёме рынка в пределах 100 миллиардов рублей в перспективе нескольких лет».

Илья Беляев, управляющий партнер инвестиционной компании Supremum Capital, партнер венчурного фонда Concentric, сооснователь платежной компании «Интеллектуальные Платежи», отметил: «Запуск платёжных сервисов для оплаты товаров и услуг, безусловно, правильный шаг после запуска p2p переводов для продолжения формирования полноценной платёжной экосистемы внутри социальной сети. При этом огромным рынком для внедрения и популяризации платёжных инноваций является российская оффлайн коммерция, где начинает всё более активно использоваться услуга бесконтактных платежей от Apple Pay и Samsung Pay, и на эту же «поляну» в России уже начал осторожно заходить WeChat. С учётом многомиллионной базы пользователей ВКонтакте у VK Pay есть потенциал побороться за этот рынок и, первые шаги по позиционированию ВК как самостоятельной экосистемы, уже сделаны. Тем не менее необходимо активнее работать с мерчантами и внедрять функциональность, схожую с WeChat».

Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя Правления Газпромбанка, сказал: «Мы видим огромный потенциал в сотрудничестве с соцсетью ВКонтакте и в целом с Mail.Ru Group. Совместные проекты, к реализации которых мы сейчас приступаем, полностью соответствуют программе технологической трансформации Газпромбанка и нацелены на предоставление в цифровом пространстве нашим клиентам продуктов и услуг на основе принципиально новых подходов, продиктованных стремительно меняющимся рынком финансовых сервисов и растущими потребностями пользователей».

В течение этого года в платформе VK Pay появятся новые масштабные функции. С 2015 года свыше 490 тыс. сообществ подключили «Товары Вконтакте».

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