вклад рунета в российскую экономику составил 6,4 трлн рублей в 2019 году

Наиболее крупный вклад в экономику рунета вносит сектор электронной коммерции, в 2019 году его объем составил более 4 трлн рублей

Фото: depositphotos.com

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) провела исследование, результаты которого показали, что вклад рунета в экономику страны в 2019 году составил 6,4 трлн рублей, что на 64% больше результатов 2018 года.

Наиболее крупный вклад в экономику рунета вносит сектор электронной коммерции, в 2019 году его объем составил более 4 трлн рублей.

Однако цифры роста также достаточно виртуальные. У ассоциации изменилась методика оценки. Кроме того, «пакет Яровой», который вызывал серьезные опасения, связанные с замедлением развития цифровой экономики, фактически так и не был введен. Кроме того, нынешний кризис и пандемия не внушают особого оптимизма, говорит главный аналитик РАЭК Карен Казарян.

Карен Казарян главный аналитик РАЭК

Впрочем, есть некоторые секторы интернета, которые могут в этом году показать значительный рост. В частности, это касается интернета вещей, говорит руководитель проектов «ЭР-Телеком холдинг» Дмитрий Смиркин.

Дмитрий Смиркин руководитель проектов «ЭР-Телеком холдинг»

В РАЭК отмечают: скорость происходящих изменений не позволяет сделать точные прогнозы, но существуют опасения, что экономический кризис будет глубже, чем в 2014-2015 годах.

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