Вклад Рунета в экономику РФ в 2018 году составил 3,9 трлн руб.

В 2018 году вклад Рунета в мировую экономику составил 3,9 трлн рублей, что 11% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили представители Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в ходе Российского интернет-форума (РИФ+КИБ) 2019.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко рассказал:

Вклад экономики Рунета в экономику Россию в 2018 году составил 3,9 трлн рублей – это на 11% больше, чем в 2017 году. Цифры по хабам экономики Рунета также впечатляют: маркетинг и реклама – 262,9 млрд рублей, инфраструктура – 106,2 млрд. рублей, электронная коммерция – 1953,4 млрд рублей, медиа и развлечения – 75 млрд рублей, а непосредственный вклад мобильной экономики составляет 1,6 млрд рублей.

Стоит отметить, что в 2018 году интернет впервые обогнал по рекламным доходам телевидение. Аналитики АКАР подсчитали, что объем рынка интернет-рекламы составил 203 млрд рублей. Объем рынка ТВ-рекламы, в свою очередь, составил 187 млрд рублей. Объем сегмента «маркетинг и реклама» оценили в 262,9 млрд рублей (рост в 17% по сравнению показателями 2017 года).

Мария Сайкина, аналитик РАЭК:

Рекламный рынок становится все более технологичным: Большие Данные, programmatic, искусственный интеллект и т.д. Следствием этого является постепенное исчезновение границы между рекламодателями и агентствами. Модель in-house становится наиболее предпочтительной на рынке programmatic в 2018 году: 43% рекламодателей, 62% агентств и 63% издателей планируют начать использовать модель in-house в течение ближайших 12 месяцев.

Объем сегмента ecommerce в 2018 году был равен1953,4 млрд рублей. Рост по сравнению с 2017 годом составил 13,4%. Аналитики выделили следующие тренды в сфере электронной коммерции:

рост объема покупок с мобильных устройств;



выход на онлайн рынок B2B-игроков;



увеличение количества мобильных платежей и их среднего размера;



рост количества категорий товаров, которые можно приобрести в интернете;



рост рынка в основном за счет роста числа заказов.

В сфере ecommerce, однако, сохраняется ряд барьеров. Их снятие может послужить стимулом к развитию сегмента. Среди барьеров выделяют:

отсутствие четкого разделения между дистанционным и прочими способами продажи товаров;



ограничения на продажу через интернет определенных групп товаров (лекарственные средства, алкоголь, ювелирные изделия).

Напомним, на днях стало известно, что количество россиян, выходящих в сеть только со смартфонов, в 2018 году достигло 28,8 млн человек.

Источник: 2019.rif.ru

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