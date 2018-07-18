Вклад каждой области в рост экономики Украины, — эксперт (инфографика)

Вклад Киева в динамику реального ВВП страны с 2013-го по 2017-й составил 0,34 процентных пункта, на втором месте по вкладу в экономику – Винницкая область. Общий темп роста реального ВВП Украины в прошлом году по сравнению с докризисным 2013-м составил 88,4%. Таким образом Украина за этот период без учета Крыма потеряла 11,6% в количественном выражении произведенных товаров и предоставленных услуг.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Также экономист опубликовал таблицу с данными о влиянии каждой области и столицы на изменения реального ВВП.

Так, Донецкая область привела к потерям 6,9 процентных пунктов (п.п.) Луганская – 2,63. А замыкает тройку областей, которые больше остальных повлияли на снижения реального ВВП, Днепропетровская область (минус 1,34 п.п.). В то же время в тройке лидеров – Киев (рост на 0,34 п.п.), Винницкая (0,24 п.п.) и Одесская (0,22 п.п.) области.

“Теперь можно четко понять, как каждая территориальная единица повлияла на изменение реального ВВП Украины без учета АР Крым. Например, увеличение объемов производства / оказанных услуг в Киеве привело к приросту реального ВВП Украины на 0,34 процентных пунктов”, – пояснил Владимир Компаниец.

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