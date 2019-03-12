Вклад частного сектора экономики в ВВП КНР превысил 60%

2 марта официальный представитель Второй сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Го Вэйминь, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что частный сектор экономики является областью, которой общество уделяет особое внимание, а также был одним из приоритетов в работе ВК НПКСК в прошлом году.

Частный сектор экономики является важной составляющей частью рыночной экономики социализма с китайской спецификой и играет незаменимую роль в стабильном росте, стимулировании инноваций и увеличении занятости, а также улучшении материальных условий жизни народа. С 2012 года доля частных инвестиций уже пятый год подряд превышает 60% в объеме вложений в основной капитал в стране, частные предприятия только используют около 40% ресурсов, а внесли более 50% налогов и создали свыше 60% в ВВП, внесли 70% с лишним в технологические инновации и разработку новой продукции, предоставили более 90% новых рабочих мест, в том числе свыше 80% в городах и поселках.

С целью поддержания развития частных предприятий в последние несколько лет правительство Китая предприняло следующие меры:

Предоставление кредита законопослушным предприятиям

В Китае поощряется предоставление кредита законопослушным предприятиям для финансирования, выявляется роль правительственного фонда управления, создается механизм корпоративного кредитования, совершенствуется механизм компенсации в условиях кредитного риска, стимулируется финансовыми структурами в банковской сфере для снижения расходов и предоставления скидок микропредприятиям, стандартизируются платежи посреднических услуг по финансированию. Китай продвигает строительство системы финансовой гарантии, укрепляет механизм сотрудничества на «банковской и налоговой» базе, предоставляя кредит законопослушным предприятиям.

Упрощение процесса регистрации предприятий

Благодаря ряду мер по реформированию системы регистрации уставного капитала, изменению процесса «подачи заявки на ведение коммерческой деятельности, а затем оформление соответствующих разрешений», совмещению разных лицензий в одном документе, упрощению процесса регистрации, прикладываются усилия для упрощения регистрации предприятий, стимулируется активность рынка, закладывается база для развития частных предприятий, предоставляется новый импульс для экономической трансформации и модернизации.

Погашение задолженностей частных предприятий

С ноября 2018 года в разных районах Китая различные департаменты и крупные государственные предприятия активно погашают задолженности частных компаний, средних и малых предприятий. К настоящему времени правительственные ведомства и крупные государственные предприятия выплатили более 160 млрд юаней по счетам частных компаний, в первую очередь были выплачены задолженности по заработной плате рабочих-мигрантов из сельской местности, а также проектам по обеспечению средств к существованию.

Упрощение доступа на рынок, расширение пространства для частных инвестиций

В последнее время правительство Китая продолжает упрощать доступ на рынок, расширять пространство для частных инвестиций, процедуры в инвестиционной торговле облегчаются. Усиливается разработка и освоение таких сфер, как гражданская авиация и железные дороги, к активному участию в строительстве гражданских аэропортов и высокоскоростных железных дорог привлекаются частные инвестиции. В некоторых монопольных отраслях активно вводятся частные капиталовложения путем смешанных реформ. Улучшение модели «Интернет + правительственные услуги» позволяет частным предприятиям легче и эффективнее основывать бизнес.

Снижение налога на прибыль предприятий

С наступающим налоговым переходом правительство КНР активно снижает налог на прибыль частных предприятий, освобождает частично или полностью от налогов правительственные фонды, сокращает часть сборов с компаний. В будущем китайское правительство будет осуществлять более масштабные политические меры по снижению налогов, в том числе намерено продвигать существенное снижение налога на добавленную стоимость, освобождать от налогов микропредприятия и научно-технические стартапы, снижать номинальную ставку взносов на социальное обеспечение и др.

22 февраля 2019 года. Работник специального кооператива по сельскохозяйственной продукции в районе Илин города Ичан провинции Хубэй показывает курьерские накладные на онлайн-заказы. Бизнес-модель «кооператив + электронная коммерция» позволяет распространять сельскохозяйственную продукцию по всей стране

Корреспондент газеты «Жэньминь жибао» Ли Синьи

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