Вице-президент ЕИБ заверил Гройсмана, что Украина может рассчитывать на инвестиции

Украина и Европейский инвестбанк (ЕИБ) планируют усилить сотрудничество в разных сферах, в частности в инновациях, образовании и инфраструктуре, также наша страны может рассчитывать на инвестиции ЕИБ.

Об этом говорилось во время встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с вице-президентом ЕИБ Вазилом Гудаком, сообщает Правительственный портал.

«Украина и Европейский инвестиционный банк — один из главных финансовых партнеров государства — обсудили возможности усиления взаимодействия по уже утвержденным проектам сотрудничества и проектам в сфере развития инноваций, образовательного пространства, инфраструктуры, энергомодернизации и децентрализации. По состоянию на октябрь портфель проектов Банка в Украине насчитывает 18 проектов на сумму 5,67 млрд евро. Спектр проектных направлений — от восстановления городов Востока и развития малого и среднего бизнеса до повышения безопасности автодорог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны, среди прочего, обсудили возможности системной кооперации с муниципалитетами в сегменте развития транспортных сетей.

«Будем рады расширять сотрудничество и поддерживать связь на уровне банк-правительство-муниципалитеты», — сказал Гройсман.

Гройсман отметил, что Украина в настоящее время преодолевает серьезные экономические и геополитические вызовы и вводит серьезные реформы, поэтому набор финансовых инструментов, которые предлагает Европейский инвестбанк, очень нужны.

Читайте также: Порошенко одобрил соглашение с ЕИБ по модернизации Укрзализныци

Премьер-министр проинформировал собеседника о текущей ситуации в Украине. Отметил приоритеты работы правительства, среди которых — экономический рост, продолжение децентрализации, реформы в образовании, здравоохранении, старт серьезной приватизации, принятие проекта госбюджета, который позволит сохранить экономическую стабильность в период избирательных процессов.

«На самом деле мы поражены тем, сколько уже сделано вашим правительством в Украине. Нам приятно слышать, что Украина хочет стать более инновационной, более технологической, и мы всегда готовы помочь вашей стране», — сказал Гудак.

Он отметил, что у банка в распоряжении — увеличенный бюджет на проекты в странах Восточного партнерства, и Украина может рассчитывать на этот ресурс, а это сотни миллионов евро в год.

Гудак предложил закрепить достигнутые договоренности во время декабрьского визита главы правительства Украины в Брюссель и подписать соответствующие проектные документы.

Стороны договорились проинвентаризировать существующие проекты сотрудничества с Европейским инвестбанком и выдать совместную дорожную карту реализации инициатив.

Премьер-министр поблагодарил за предложение и подчеркнул, что экономика Украины будет подниматься. «И нам нужны инвестиции. Поэтому будем открывать возможности», — отметил Гройсман.

Источник