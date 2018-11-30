Вице-премьер Розенко прокомментировал колебания курса из-за военного положения — Главред

Павел Розенко считает, что, несмотря на панику, курс стабилен / Главред

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко констатировал, что ситуация с курсом валюты в стране стабильная, несмотря на беспокойства в обществе в связи с введением в ряде областей военного положения.

«Давайте вспомним совсем недавнюю историю, 2014 года, когда курс гривны «скакал» втрое. В течение короткого времени. Доллар был по 8 грн, потом стало 15, потом 25 и доходил до 40-50 грн за доллар», — заявил он в интервью телеканалу 112 Украина.

По словам Розенко, колебания курса гривны произошли в диапазоне 40 копеек, что является абсолютно незначительным показателем.

«Когда мы сейчас говорим, что за четыре дня 40 копеек, то это еще раз подтверждает, с одного плана – о стабильности финансовой системы Украины, что даже на фоне, да, такого не совсем положительного сигнала о введении военного положения, при нарастании определенной обеспокоенности людей, все равно, — 40 копеек это не уровень, когда можно говорить о катастрофе. Это нормальное колебание национальной валюты», — заявил Розенко.

Напомним, в четверг, 29 ноября, в некоторых обменных пунктах Киева курс американской валюты серьезно отдалился от психологической отметки в 29 гривен за доллар.





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