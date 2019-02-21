Виталий Куприй: биография кандидата в президенты — #Буквы

Биография

Виталий Куприй родился 20 августа 1973 года в семье работника металлургического комбината в Каменске Днепропетровской области. В юности занимался греблей на байдарке, сейчас имеет разряд кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу. Виталий Куприй женат и воспитывает троих детей.

Куприй начал заниматься бизнесом с 18 лет. В 1991 году он основал малое предприятие, которое продавало оргтехнику, одежду и видеоаппаратуру. В 1997 году семья открыла магазин одежды.

Виталий Куприй получил образование финансиста в Днепропетровском государственном университете, переводчика — в колледже при Национальной горнодобывающей академии и юриста — в Межрегиональной академии управления персоналом. С 2001 по 2004 гг. учился в Университете Маккуори в австралийском Сиднее, несколько лет работал в Австралии в сфере кризисного менеджмента. В 2004 году вернулся в Украину и занялся общественно-политической деятельностью.

В 2011-2013 гг. изучал право в Межрегиональной академии управления персоналом, в 2016-2018 гг. изучал конституционное право в Институте законодательства Верховной Рады Украины.

Фото из открытых источников

На телеканале ZIK ведет программу «Гражданская прокуратура», где рассказывает о коррупции в высших эшелонах власти.

Политическая деятельность

Виталий Куприй сотрудничал с партией «Наша Украина» во время президентских выборов. Потом возглавил «Всеукраинское объединение юристов «Имеем право!». В 2008 году баллотировался в мэры Днепродзержинска (сейчас – Каменское), но занял второе место. В 2010 году стал депутатом горсовета в том же городе.

Во время Революции Достоинства был дежурным комендантом Киевской горгосадминистрации, возглавлял юридическую службу.

В 2014 году Куприй прошел в Парламент в составе «Блока Петра Порошенко». Одновременно был советником Игоря Коломойского на посту губернатора Днепропетровской области. После ухода олигарха с должности, Куприй 23 марта 2015 года оставил президентскую фракцию и вступил в партию «УКРОП». Нардеп обвинил Петра Порошенко в дестабилизации ситуации в Днепропетровской области. В июле 2018 года Куприй вышел из «УКРОПа».

Программа

Кандидат Куприй собирается пересмотреть полномочия президента и внести соответствующие изменения в Конституцию. Провести кадровые чистки среди судей и чиновников. Прекратить торговые отношения с Россией и ввести военное положение «до победного дня». Ликвидировать НАК «Нафтогаз Украины», сократить количество налогов и повысить зарплаты бюджетникам в два-три раза. Также Виталий Куприй намерен пойти на уступки «евробляхерам»: растаможка авто не должна превышать 1 тысячу долларов.

Скандалы

Виталий Куприй и его семья пережили несколько покушений от рэкетиров, которые пытались отобрать у семьи бизнес. В 2011 году на Куприя совершили покушение после его заявлений о махинациях с государственными деньгами и масштабной схеме торговли детьми в качестве доноров органов. В 2012 году власти Днепродзержинска подали на него в суд за то, что он не платил за аренду земельного участка, на котором стоял его киоск.

В середине февраля 2018 года Куприй написал у себя на странице в соцсети, что ЦИК зарегистрировала Петра Порошенко кандидатом в президенты незаконно. Шестеро членов комиссии были избраны от БПП, а значит, находятся под прямым влиянием Президента.

Кроме того, по мнению Куприя, Глава государства контролирует членов ЦИК от партий «Удар» и «Видродження». Потому действия депутатов сопровождал конфликт интересов, уверен нардеп. Народный депутат подал на Президента иск в Верховный Суд, но проиграл.

Также нардеп заявил, что Порошенко незаконно агитирует за свою кандидатуру через советы регионального развития.

В октябре прошлого года он попал в гомофобный скандал. На своей странице в Facebook опубликовал фото двух мужчин, идущих под руку на Крещатике. В подписи к изображению он написал, что не понимает такого – возможно, родители не тому учили.

Стоит отметить, что НАБУ открыло уголовное производство против Куприя. Его подозревают в незаконном обогащении — он оформлял депутатские обращения в Генеральную прокуратуру в интересах другого народного депутата – радикала Сергея Рыбалки. За несколько месяцев подал 118 таких запросов.

Декларация

Согласно декларации за 2017 год, Куприй получил 249 тыс. грн в качестве зарплаты депутата, а также 252 тыс. грн – за выполнение депутатских полномочий. Супруга Куприя заработала почти миллион гривен.

Куприй арендует квартиру в Киеве площадью 131 кв. м. Кроме того, у него есть квартира в оккупированной Ялте, а в 2016 году народній депутат купил квартиру в Грузии за 1,2 млн гривен.

Жена Куприя владеет квартирой в Камянском.

На Виталия Куприя записаны два автомобиля Chrysler, легковое авто Renault Logan, мотоцикл Kawasaki ZX600E. Среди прочего имущества — яхта Bavaria 44 за 900 тыс. гривен.

Супруга Куприя держит наличными 15 тыс. долларов, а сам нардеп — 3 млн гривен.

В преддверии выборов #Буквы попросили Виталия Куприя ответить на несколько вопросов относительно его возможного президентства:

Почему вы хотите стать президентом Украины? Зачем это лично вам?

Я хочу стать президентом, чтобы навести порядок в стране, чтобы украинцы стали лучше жить. Но это может сделать не только президент, но и Генпрокурор. Поэтому я считаю, что если не удастся победить, то буду претендовать на пост главы Генпрокуратуры.

Зачем Украине вы как президент?

Я нужен Украине, потому что ни один из кандидатов не сможет искоренить коррупцию и обеспечить принцип верховенства права. У меня есть опыт и образование, команда, острое чувство справедливости, воля и энергия.

Фото из открытых источников

Ваше преимущество перед другими кандидатами?

Мое преимущество — это 14-летний опыт правозащитной работы, наличие множества антикоррупционных расследований, которые будут доведены до логического конца сразу после получения мною полномочий. Я единственный кандидат, кто предложил новую стратегию победы в войне путем юридического наступления — объявления состояния войны, признания России врагом, конфискации вражеского бизнеса в Украине, ареста коллаборационистов, разрыва дипломатических отношений, транспортного сообщения, остановки торгово-экономических отношений с врагом.

Какими будут первые три решения на посту президента?

Первый шаг — это замена руководства правоохранительных органов и остановка коррупционных схем (контрабанда, офшорные махинации, манипуляции с тарифами, тендерами и ресурсами страны).

Второй шаг — благодаря первому пункту мы получим 10-15 млрд долларов в год дополнительных средств, которые распределим следующим образом: 33 % — на повышение пенсий и зарплат примерно в два раза за полгода. Остальные 33 % направим на погашение долгов перед МВФ, чтобы сделать нашу страну независимой. Остальные — на развитие инфраструктуры Украины.

Третий шаг — объявление юридической войны России и реализация всех пунктов, о которых я выше уже сказал.

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