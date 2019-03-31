Visa проводит конкурс инновационных финтех-идей — vc.ru

Призовой фонд 11 млн рублей и поддержка от партнёров Visa.

Материал подготовлен при поддержке Visa

15 марта 2019 года в России начался приём заявок на участие во второй волне конкурса проектов Visa Everywhere Initiative — глобальной программы по развитию инноваций и поддержке стартапов. Помимо получения денежного приза победившие команды смогут продолжить работу над проектом в сотрудничестве с компанией Visa и её партнёрами. Самые перспективные участники получат консультации менторов и смогут показать проект российским и международным экспертам финтех-индустрии и инвесторам.

На реализацию своего проекта победитель получит приз в 5 млн рублей, три финалиста — по 2 млн рублей.

В программе могут участвовать стартапы, предприниматели, студенческие и школьные команды (старше 16 лет). Важное отличие конкурса в том, что участники смогут представить свой проект на уровне идеи, а самые перспективные доработают её до прототипа при поддержке Visa и менторов проекта.

Заявки принимаются до 15 мая 2019 года на сайте программы.

Призёры Visa Everywhere Initiative 2018 года

Условия конкурса

Конкурс состоит из трёх этапов:

Приём заявок на участие в конкурсе. С 15 марта до 15 мая 2019 года.

Очные презентации 20 лучших участников, определение 12 финалистов. 3 июня 2019 года.

Очные презентации 12 финалистов, определение победителей. 17 июня 2019 года.

Заявки на участие в Visa Everywhere Initiative принимаются по четырем направлениям:

Эффективные омниканальные решения

Проекты, которые помогут ритейлерам увеличить объёмы продаж и обеспечить бесшовное обслуживание.

Розничная торговля успешно сочетает в себе методы обслуживания из онлайн- и офлайн-торговли. В этом заключается суть омниканальности.

Accenture определяет шесть направлений «бесшовного» обслуживания в ритейле. Сегодня большинство ритейлеров развиваются только по двум из них: обеспечивают согласованный кросс-канальный опыт и персонализированное взаимодействие с покупателем. Остальные четыре, включающие инклюзивные покупки, интегрированный мерчандайзинг, гибкие варианты удовлетворения спроса и сервисы, которые помогают сделать обслуживание покупателя лучше, быстрее и более запоминающимся, — до сих пор не реализованы на должном уровне.

Мы ищем идеи продуктов и сервисов, которые помогут ритейлерам предугадать и даже превзойти ожидания покупателей, чтобы они возвращались в магазин снова и снова.

Валерий Сивков

директор департамента развития торгово-сервисного сектора и эквайринга Visa в России

Новые источники доходов для торгово-сервисных предприятий и банков

Проекты, которые помогают найти и реализовать новые источники дохода для банков и торгово-сервисных предприятий. В том числе на основе концепций и технологий: экосистемы, большие данные, искусственный интеллект, открытые API, интернет вещей.

Цифровая реальность меняет поведение потребителя, уровень его ожиданий и запросов. Лучший клиентский опыт теперь неразрывно связан с тем, насколько правильно компании определяют контекст и предлагают актуальные услуги и решения.

Формат взаимодействия покупателя и продавца меняется, развиваются покупки с мобильных устройств. С этими изменениями традиционные источники доходов компаний начинают стагнировать, но открываются возможности для новых.

Мы видим большие перспективы в проектах, связанных с персонализацией сервисов, а также интеграцией онлайн- и офлайн-торговли. Нам нужны команды, которые изменят бизнес-модели банков и торгово-сервисных предприятий. Или создадут новые, создав удобные сервисы для клиентов.

Илья Забегаев

директор по развитию продуктов на основе данных Visa в России

Решения для бизнеса

Проекты, которые снимают барьеры и создают новые возможности по использованию корпоративных карт.

Сегодня оплата корпоративных расходов происходит в основном по платежкам, либо за наличные. Но расчёты наличными неудобны, а оплата покупок для бизнеса по счетам зачастую занимает время.

Корпоративные карты позволяют разделить корпоративные и личные расходы, эффективно управлять деловыми и командировочными затратами, упростить ведение бухгалтерского учёта и покупать в режиме реального времени.

Сегодня в России только 50% юридических лиц и ИП имеют корпоративные карты, и всего лишь 20% из них используют их для безналичных платежей. Существует огромный потенциал для развития этого сегмента. Мы ищем концепции, решения, продукты и сервисы, которые способны создать новые стимулы и возможности по использованию корпоративных карт.

Андрей Пучков

директор департамента продуктов Visa в России

Контекстуализация сервисов

Сервисы, продукты и услуги, которые помогут потребителям решить актуальные задачи их повседневной жизни.

Информированность и избалованность потребителя широким выбором товаров и услуг оставляет бизнесу только один способ конкуренции — идеальный пользовательский опыт.

Чтобы удивить клиента и превратить его в постоянного покупателя, успешные компании должны понимать его через множество характеристик, включая поведение, контекст, интересы и предпочтения. Уровень обслуживания становится важнее продаж.

Мы ищем проекты, которые отвечают на вопрос, как «очеловечить» пользовательский опыт и объединить цифровой мир платежа с реальным миром пользователя. Решение может быть направлено на оптимизацию рутинных задач, например, заказ еды, оплата за детский сад; или отвечать концепции «умного» дома и «умного» города, которые объединяют элементы городской среды в единый и бесшовный пользовательский интерфейс.

Нам нужны wow-решения, которые превзойдут ожидания самого искушенного клиента.

Ольга Овчинникова

руководитель клиентских решений департамента продуктов Visa в России

Какие проекты победили в 2018 году

Briskly

Главный приз

Технологическая платформа Briskly.online позволяет открыть магазин самообслуживания с «бесключевым» доступом. С помощью смартфона покупатель выбирает торговую точку или считывает QR-код на входе, сканирует и оплачивает товары. За безопасность отвечает нейронная сеть briskly, которая уведомляет о неправомерных действиях и отслеживает пользовательский опыт.

После конкурса создали пилотную версию из прототипа.

The Waay

Победитель в брифе «Контекстуализация сервисов»

Сервис, с которым банки помогают своим клиентам в ежедневных делах. Помощник запускается в мобильном банке и даёт советы по финансам, помогает с планированием покупок и выбором мест для развлечений и отдыха. В основе работы сервиса лежит модель глубокого профилирования на основе транзакционной активности и поведения в цифровых каналах.

После конкурса за год запустили проекты в трёх странах.

Beelme

Победитель в брифе «Прием карт СМБ»

Сервис объединил бесконтактную оплату и маркетинг, позволяя бизнесу не просто принимать оплату с любого смартфона или планшета, но и строить коммуникацию с клиентом сразу же после первой оплаты. Освобождает покупателей от необходимости использовать наличные, банковские карты и даже доставать и прикладывать смартфон: оплата и начисление кэшбэка происходит автоматически.

После конкурса запустили пилот и нашли первых клиентов.

Tap2pay

Победитель в брифе «Электронная коммерция»

Благодаря сервису малый и микробизнес может принимать платежи на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах. Покупатель оформляет покупку в два клика на сайте продавца. Это позволяет увеличить конверсию в продажах и уменьшить количество брошенных корзин.

После конкурса Tap2Pay усовершенствовали сервис, добавили метода оплаты и открыли новые рынки.

Жюри

Жюри будут оценивать победителей по уникальности решения и тому, как оно совершенствует клиентский опыт. Обратят внимание и на масштабируемость и реализуемость идеи в существующих правовых и технологических возможностях.

Номинации партнёров

Помимо основного призового фонда, в конкурсе разыграют призы от партнёров:

Возможность бесплатно пройти индивидуальную акселерацию проекта от «Сколково» и принять участие в любой профильной международной конференции в 2019 году.

Первоначальное предложение по инвестированию в проект (отбор типа fast track) в размере $100 тысяч от фонда The Untitled.

3 млн рублей на развитие своей инициативы от Московского Кредитного Банка.

Приглашение в акселерационную программу «Мастерская старта продаж» от ФРИИ.

Visa Everywhere Initiative в цифрах

Программа проходит с 2015 года. За это время:

Более 4000

стартапов по всему миру приняли участие в конкурсе с 2015 года.

Более $2,5 млрд

инвестиций совокупно привлекли стартапы-победители.

70

победителей выбрано в рамках конкурса.

Подать заявку

Общий срок проведения конкурса: с 15 марта 2019 года по 17 июня 2019 года. Подача заявок на участие в конкурсе: с 15 марта 2019 года по 15 мая 2019 года. Источник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте: visa.com



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