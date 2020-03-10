Вирус страха: готова ли Украина к глобальному экономическому спаду

10 мартa, 21:20

Сюжет

НВ Премиум

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Елизавета Сергиенко / Пресс-центр НБУ

Елизавета Сергиенко / Пресс-центр НБУ

Мир стоит на пороге нового экономического кризиса. НВ Бизнес расспросил экспертов, насколько готова Украина к внешним шокам, и как они отразятся на отечественных банках и курсе гривне

Черный лебедь взлетел

Мировые финансовые рынки начали неделю с «кровавого понедельника» на фоне тридцатипроцентного падения стоимости нефти Brent, которое стало крупнейшим с 1991 года. Этот негативный тренд подхватили мировые фондовые рынки. 9 марта, когда в Украине и России был выходной день, европейские и азиатские рынки были в красной зоне, а вслед за ними рекордным снижением на более чем 7% открылись основные фондовые индекс США. Последний раз такие массированные распродажи на фондовом рынке США наблюдались в разгар мирового финансового кризиса в 2008 году.

Причиной выхода трейдеров в кэш или другие более надежные активы, послужила новость о том, что переговоры России и ОПЕК во главе с Саудовской Аравией о снижении добычи нефти 6 марта закончились провалом. Ожидалось, что не входящие в ОПЕК страны возьмут на себя ограничение в объеме 500 тыс. баррелей в сутки. Также к срыву соответствующего договора добавилось то, что после этого Москва и Эр-Рияд начали войну нефтяных цен, заявив о планах значительно повысить объемы добычи черного золота. Cаудовская Аравия в апреле планирует увеличить добычу нефти до более 10 млн баррелей в сутки (сейчас 9,7 млн баррелей в день) и 7 марта Эр-Рияд снизил цену на нефть, которую он продает на внешние рынки, на $6−8 — на максимальную за последние 20 лет величину. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в краткосрочном периоде эта страна может нарастить добычу нефти на 200−300 тыс. баррелей в сутки с перспективой роста до 500 тыс.

На воинственные заявления саудитов и россиян накладываются опасения инвесторов о том, что распространение коронавируса ударит по мировой экономике. НВ Бизнес выяснил у банкиров и экспертов, есть ли признаки того, что начался мировой экономический кризис и как он ударит по экономике Украины.

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