Вирус лишили короны: экономика больше не боится заразиться ковидом. Комментарий Семена Новопрудского

Несмотря на рост случаев заражений, и российская, и мировая экономика ведут себя так, будто пандемия осталась далеко позади, отмечает колумнист

Семен Новопрудский. Фото: Татьяна Фролова

Пандемия COVID-19 и не думает заканчиваться. Сейчас в мире ежедневно фиксируется 450-550 тысяч случаев заражений. Такой же уровень был в первой половине ноября прошлого года, когда еще нигде не началась вакцинация. При этом мировая и российская экономика ведут себя так, будто коронавируса уже нет. Постпандемическое восстановление экономики оказалось «внутрипандемическим». Выход из коронакризиса происходит, не дожидаясь выхода человечества из коронавируса.

Россия переживает полноценный третий всплеск пандемии. Москва, с большой долей вероятности, прошла ее пик, а во всей остальной стране вспышка пока идет. Тем не менее, по оценкам экономистов, вводимые в регионах новые ограничения на работу бизнеса обойдутся российской экономике в потерю в 2021 году всего 0,1-0,2% ВВП по сравнению с тем, как если бы третьей волны не было.

Рост ВВП России в этом году экономисты по-прежнему прогнозируют в диапазоне 3,7-4%. Примерно такого же роста ожидает и президент Владимир Путин, о чем он заявил 19 июля на заседании совета по стратегическому развитию и проектам.

Разумеется, главная причина такого роста — эффект низкой базы, серьезное падение экономики в разгар пандемии в 2020 году. Снижение ВВП России в 2020 году, согласно последней оценке Росстата, составило 3%. Поначалу Росстат оценивал снижение ВВП в 2020 году в 3,1%. И доходы людей, увы, восстанавливаются гораздо медленнее, чем экономика. Но тенденция приспособления бизнесов к пандемии прослеживается явно.

Мировая экономика по итогам 2021 года вообще покажет невиданные темпы годового роста. Всемирный банк (ВБ) ожидает, что мировой ВВП год к году увеличится сразу на 5,6%. Это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет. Такая оценка содержится в свежем докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» за июнь 2021 года.

Китай может показать годовой рост на 8,5%. На втором месте Индия — с 8,3%. Даже рекордная вспышка ковида в этой стране в мае-июне, которой так пугали весь мир и которая угасла в 10-12 раз по сравнению с пиком всего за месяц-полтора, не изменила этого прогноза. На третьем месте по годовому экономическому росту, по версии Всемирного банка, в 2021 году окажутся США с 6,8%, на четвертом — Аргентина с 6,4%, пятое место разделят Турция и Мексика (обе по 5%).

Ни в одной из этих стран, за исключением Китая (впрочем, реальная ситуация с ковидом в этой стране не была известна миру никогда), эпидемическую ситуацию нельзя назвать благополучной. Тем не менее экономики практически всюду в мире научились жить как бы не замечая пандемию. Бесконечные тотальные локдауны невозможно удерживать месяцами и годами чисто физически. Разумеется, есть отрасли, которые пострадали от пандемии наиболее сильно и едва ли восстановятся быстро — прежде всего туризм и пассажирские авиаперевозки. При этом локальные попытки «санитарного террора» вроде попыток пускать в рестораны и кафе или фитнес-центры только привитых и официально переболевших по QR-кодам не просто вызывают понятное массовое сопротивление людей, но и приводят к таким обвальным потерям бизнесов в моменте, что власти вынуждены идти на попятную.

Экономика, разумеется, не отменила ковид, но явочным порядком признала его новой нормальностью на неопределенно долгий срок. При всей опасности и смертоносности ковида люди и бизнесы не могут бесконечно жить так, будто в мире есть только одна болезнь и только одна проблема, подчиняя борьбе с ней все существование. К тому же понятно, что чрезвычайная ситуация, которая длится полтора года и конца ей не видно, постепенно перестает быть чрезвычайной и для бизнеса, и для большинства потребителей. Если ЧП не кончается долго, оно становится нормой.

В случае с ковидом мировая экономика показала свою живучесть и способность достаточно быстро приспосабливаться к самым сложным и непредсказуемым глобальным внешним шокам. Пока бизнес преуспел в борьбе с пандемией гораздо больше, чем медицина и политики.

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