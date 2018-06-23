VIP-должники: названы главные заемщики из числа депутатов (ВИДЕО)

Общая сумма официально задекларированных долгов народных депутатов составила 1 млрд 460 млн гривен

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, которое базируется на основе анализа раздела «финансовые обязательства» деклараций нардепов, информирует «ДС».

В то же время, как отмечают журналисты, реальная цифра долгов может быть в разы больше.

Согласно информации из деклараций, рекордсменом по долгам оказался депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник, который набрал кредитов в «Альфа Банке» и «ПриватБанке» на 316 млн гривен.

«Верховный суд даже запретил Виннику выезжать за пределы Украины до их полного погашения, а государственная исполнительная служба ежемесячно взимает с депутата 20% зарплаты (около 4 тысяч). Несложные математические подсчеты показывают, что с такими темпами для полного расчета депутату понадобится больше 6000 лет», — говорится в тексте.

На втором месте журналистского рейтинга оказался нардеп Игорь Котвицкий, который уже более 10 лет должен 11 млн долларов бывшему заместителю мэра Симферополя Нариману Хаялиеву.

В пересчете на национальную валюту по курсу на 31 декабря 2017 года, сумма долга составляет более 308 млн гривен.

Юлия Левочкина задолжала более 5 млн долларов своей же кипрской оффшорной компании Serada Enterprises Limited. Кроме того, она должна полмиллиона гривен за услуги бронирования авиаперевозок.

По состоянию на конец 2017 года долги Левочкиной составляли 142 млн гривен.

Опытным заемщиком оказался и владелец харьковского рынка «Барабашово», мультимиллионер Александр Фельдман.

Среди его основных кредиторов — «Ощадбанк», антиквар Руслан Шапиро, депутат Харьковского облсовета Андрей Стронов, экс-прокурор Крыма Василий Синчук и даже его 83-летний отец Борис Фельдман. Общая сумма занятых депутатом средств составляет 85,5 млн гривен.

Журналисты также отнесли к топ-5 рейтинга депутата Ярослава Дубневича.

«Если верить декларации, его жена Наталья заняла у самого Дубневича 72,8 млн гривен», — сообщает Bihus.Info.

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