Виноваты заробитчане: Рост экономики Украины тормозит трудовая миграция, — НБУ

05 августа 2018, воскресенье, 17:45 313

2018-08-05T17:45:00+03:00 Экономика 2018-08-05T17:47:38+03:00

Українські Новини

Українські Новини Виноваты заробитчане: Рост экономики Украины тормозит трудовая миграция, — НБУ

Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства. Фото: Ualife.net

В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка, сообщает ЭП.

НБУ отмечает, что уже сейчас предприниматели отмечают нехватку квалифицированных кадров, которая в первую очередь связана с выездом украинцев в Польшу и другие страны.

«Один из основных рисков базового сценария — продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда», — считают эксперты НБУ.

Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего — в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.

«По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности», — говорится в отчете НБУ.

Как сообщали Українські Новини, МЭРТ спрогнозировал рост средней зарплаты в Украине до 12,8 тыс. грн.

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