Вино за магнит. Как теневой алкорынок отнимает прибыль у ретейла в интернете



На днях Минфин в очередной раз за последние два года отправил на доработку законопроект о разрешении продажи алкоголя и лекарств в интернете. Споры вокруг разрешения покупать алкоголь онлайн уже который год особо остро ведутся между Росалкогольрегулированием, Минздравом, Минфином и ретейлерами. Пока последние теряют прибыли и стараются мягко обойти закон, в России продолжает расти рынок незаконной торговли алкоголем онлайн, который, по последним данным, насчитывает 2,1 млрд рублей.



Изначально планировалось, что закон о продаже алкоголя в интернете вступит в силу во второй половине 2018 года, затем перенесли на 1 января 2019 года. В изначальном проекте закона разрешение на продажу алкоголя сначала должно было начать действовать для вина, шампанского, пива, сидра, медовухи и пуаре.



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Тем не менее законопроект все еще вызывает разногласия в правительстве. Например, по словам замминистра финансов Ильи Трунина, в кабмине считают, что разрешение продажи алкогольной продукции онлайн может привести к увеличению ее потребления. Пока все ожидания на возможность вступления законопроекта в силу вновь отодвинуты уже до 2020 года.

Миллиардные потери

Для рынка продуктового ретейла возможность продавать алкоголь в интернете предполагает значительный рост продаж. Подобная продукция и в офлайне традиционно пользуется постоянным спросом, а в условиях, когда потребители уже привыкли приобретать и получать нужные товары по клику, может приобрести стратегическое значение. Кроме того, среди россиян, если судить по данным интернет-сервисов, интерес к дистанционной покупке алкоголя только растет.



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