Вино из Бельгии: спасибо глобальному потеплению

В крупнейшем хранилище вина Бельгии выдерживают марочное “шампанское” 2016 года. Бутылки уложены на стеллажах до самого потолка в зале без окон. В 2018-м это вино будет готово к продаже после двух лет выдержки. Традиционный процесс производства напитка, разработанный более двухсот лет назад во французском винодельческом регионе Шампань, нуждается в таком сроке. Несмотря на это называть шампанским свое игристое вино бельгийский винодел Арно Леруа не может. Для этого его виноградники должны были располагаться в нескольких километрах южнее, по ту сторону французской границы.

“Климат, как 40 лет назад в Шампани”

Тем не менее, вспоминает Леруа, его отец ничуть не колебался, основывая здесь, на территории Бельгии, семейную винодельню. “Климат здесь сейчас такой же, как сорок лет назад в Шампани”, – объясняет винодел. Сложились просто идеальные условия: дождливая зима, солнечное, но не слишком жаркое лето. Все это способствует тому, что в регионе сейчас делают сухое игристое вино.

Отец Леруа, занимавшийся торговлей вином, в 2002 году купил земли на южных склонах холмов вокруг расположенного с другой стороны границы своего родного французского городка Ольшен. Сейчас семейное винодельческое хозяйство Леруа Ruffus производит 200 000 бутылок игристого в год и является крупнейшим производителем в Бельгии. Его вино настолько популярно, что нужно делать предварительный заказ, пока оно еще созревает. А поступив в продажу, вино от Ruffus расходится в течение нескольких недель.

В Бельгии – стране пива – у виноделия короткая история. Лишь двадцать лет назад впервые местные фермеры решили попытать счастья, начав производить вино. С тех пор виноделие здесь стремительно развивается. Если в 2012 году было произведено чуть менее 300 000 литров вина, то в 2015-м этот показатель превысил уже один миллион.

Политика региональных властей способствует успеху отрасли. “Помимо финансовых субсидий, мы также заботимся о лучшей профессиональной подготовке виноделов и маркетинге бельгийских вин”, – объясняет министр сельского хозяйства Валлонии Рене Коллин. По его словам, из-за этого качество местного вина за несколько лет значительно улучшилось.

Большой спрос на бельгийское вино

Между тем сегодня вино производят почти по всей Бельгии, а не только на той ее территории, что граничит с Францией. Француз Ромен Бевийяр в другой части Бельгии, недалеко от границе с Нидерландами, основал товарищество Vin de Liège. За короткий срок оно разрослось до 2000 участников, был найден достаточный для начала бизнеса стартовый капитал. В 2014 году первое белое вино Vin de Liège поступило в продажу.

Три года спустя Бевийяр уже произвел 50 000 бутылок. Он расширил выпускаемый ассортимент игристым вином и красным, но тем не менее не может удовлетворить спрос на свое биовино. После поступления в продажу вино Bévillard также раскупается за короткий срок. Теперь винодел хочет удвоить объемы производства в ближайшее время.

Теплая погода, сохранявшаяся летом в последние годы, была на руку Бевийяру. Особенно помогла она созреванию красных сортов винограда, которые обычно нуждаются в более высокой температуре воздуха, чем белые. Но, по мнению Бевийяра, изменение климата – не единственная причина, по которой виноделие стало популярным в Бельгии.

В последние годы ученые разработали новые сорта винограда, которые особенно устойчивы к причудам погоды и вызванным ими заболеваниям. Винодел Бевийяр делает ставку на виноградную лозу Немецкого института вина (DWI).

Но даже с новой виноградной лозой погода по-прежнему оказывает решающее влияние на то, будет ли год для винодела хорошим или нет. “Эта погода идеально подходит для нас”, – делится Бевийяр и кивает в сторону одного из окон производственного цеха. А за окном – суровый декабрьский дождь.

Дождь зимой необходим для еще молодой виноградной лозы. Стволы сейчас должны впитывать воду. Тогда лоза выживет даже летом в сухие периоды, которое сейчас все чаще случаются в Бельгии, говорит винодел.

Экспорт бельгийского вина не планируется

В то время как в Бельгии производство вина быстро растет, в других европейских странах оно сокращается. По словам бельгийского ученого-агронома Бернара Бодсона, французские виноделы в последние годы активно боролись с последствиями изменения климата. Поздние заморозки с последовавшей затем сильнейшей засухой и жарой летом привели, указывает Бодсон, к большим потерям урожая.

Несмотря на это, бельгийское вино в обозримом будущем не будет играть особой роли на международном рынке. “Мы работаем над тем, чтобы сделать вино из Бельгии известным за пределами нашей страны, – делится планами министр сельского хозяйства Валлонии Коллин. – Но в данный момент экспортируется только очень небольшое его количество”. Внутренний спрос слишком высок, чтобы продавать бельгийское вино за рубежом, отмечает винодел Ромен Бевийяр из Льежа.

Но для Арно Леруа, владельца гораздо более крупного винодельческого хозяйства Ruffus, экспорт в больших масштабах не является проблемой. “Мы доставляем наше игристое вино в посольства Бельгии по всему миру, и некоторые его любители даже приезжают из Франции, чтобы его здесь купить. Но в основном мы делаем бельгийское вино для бельгийцев”, – подвел итог Леруа.