Вилкула подозревают в незаконной передаче земли в аренду во время руководства ОГА

Сопредседатель депутатской фракции «Оппозиционного блока» Александр Вилкул незаконно передал в аренду несколько земельных участков во время руководства Днепропетровской ОГА

Александра Вилкула подозревают в незаконной передаче земли в аренду во время руководства ОГА

Об этом на заседании регламентного комитета Рады заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает «ДС» со ссылкой на РБК-Украина.

По данным ГПУ, Вилкул передал в аренду 15,0197 га земель коллективной собственности, а также еще два участка площадью 1,8 и 1,15 га. Кроме того, он передал в аренду земли сельскохозяйственных дорог и прогонов.

Луценко отметил, что Вилкул знал об использовании данных участков сельскохозяйственного назначения для расширения карьера. Его действия квалифицированы как злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц, что привело к тяжким последствиям общественным интересам. Генеральный прокурор обратился к комитету с просьбой рассмотреть представление о снятии депутатской неприкосновенности с Вилкула для завершения досудебного следствия.

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