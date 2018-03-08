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Вилкул: Мы празднуем, праздновали и будем праздновать 8 Марта

Политика08 Мар 2018
Вилкул: Мы празднуем, праздновали и будем праздновать 8 Марта
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Народный депутат Александр Вилкул в эфире телеканала «112 Украина»

Мы празднуем, праздновали и будем праздновать 8 Марта — такими словами народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул в эфире телеканала «112 Украина» поздравил украинок с Международным женским днем.

«Мы этот день празднуем, праздновали и будем праздновать, невзирая на никчемные потуги всех тех, кто хочет нас лишить этого праздника. Всего вам наилучшего! Вы у нас самые лучшие, самые любимые, самые красивые. Желаю, чтоб у вас было все хорошо – и в семьях, и на работе, и в любви. И чтоб дети хорошо кушали и были такими, как вы хотите», — пожелал он.

Напомним, сегодня во всем мире отмечают Международный женский день. Отметим, что уже не первый год в украинской политике разворачиваются жаркие дискуссии вокруг этого дня, так, пл мнению директора Института национальной памяти Владимира Вятровича в рамках декоммунизации выходной 8 марта надо отменить.

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