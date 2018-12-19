Виктория Сюмар выиграла суд по делу о нарушении прав журналистов — SEGODNYA

Вчера, 20:47

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Комитет по свободе слова и в дальнейшем сможет заслушивать подобные дела, отметила нардеп



Фото: nfront.org.ua

Народный депутат из фракции «Народный фронт», председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар выиграла апелляцию на решение Окружного административного суда Киева по иску нардепа Василия Нимченко по делу, связанному с препятствованием журналистам охранниками Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба «Народного фронта».

«Мы выиграли у Нимченко (считай у Медведчука) Апелляционный суд! Это означает, что Комитет по свободе слова и в дальнейшем сможет заслушивать дела нарушений прав журналистов и защищать их права», – подчеркнула Виктория Сюмар.

«Мы будем настаивать на том, чтобы каждое дело о нарушениях прав каждого украинского журналиста, как, собственно, и каждого украинца, было доведено до суда, виновные – несли наказание, для нас это – принципиальная позиция», – сказала она.

По словам Сюмар, депутат Нимченко пришел на заседание комитета, поставил все вопросы, которые хотел, выступил, но в итоге назвал заседание «узурпацией», «диктатурой» и «инквизицией».

«Я считаю, что каждый политик должен приложить усилия к тому, чтобы в Украине работала правоохранительная система, и права человека и права журналистов были соблюдены», – подытожила депутат.

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