Виктор Медведчук обеспокоен, что Украину превращают в аграрную страну

Сильная Украина не интересует США, для них намного важнее слабая Россия. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалам «112 Украина», ZIK, NewsOne и «Интер».

Политик отмечает, что Соединенные Штаты сегодня акцентируют внимание на том, что Украина должна быть аграрным государством. В то же время он отмечает, что наша страна имеет большой промышленный потенциал.

«Почему страна с таким промышленным, индустриальным потенциалом в 90-х, еще в 2000-х и даже еще сейчас должна быть аграрной державой? Потому что этого хочется за океаном. Мы знаем, почему это происходи. Их же не интересует успешная Украина, их не интересует сильная Украина – их интересует слабая Россия», — отметил политик.

Виктор Медведчук считает, что США не интересует экономика, и они будут делать все для того, чтобы ослабить позиции РФ. Кроме того, председатель ОПЗЖ обращает внимание на то, что такое отношение США к Украине схоже с отношением и Евросоюза.

«Евросоюз требует выполнения Соглашения об ассоциации и говорит: «Как, вы посмели заложить какую-то основу или укрепить вопросы промышленного производства и возможности, или восстановления, или создания сегодня части комплектующих для промышленного производства? Кто вам это разрешил? Читайте Ассоциацию и Соглашение. Там все написано», – сказал Виктор Медведчук.

Политик также обращает внимание на действия нынешней власти, которая не предпринимает никаких действий, чтобы способствовать развитию экономики страны. По мнению Медведчука, выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде касательно развития экономики Украины являются скорее пиаром, чем беспокойством вопросами суверенитета и независимости.

Напомним, накануне Дня работников металлургической и горнодобывающей промышленности, который отмечается 19 июля, «Комментарии» узнали о проблемах в данной отрасли и способах их устранения.

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