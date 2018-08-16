Вето на экономический рост

Мировой банк говорит, что готов предоставить транш на 800 млн долларов и продолжить финансировать украинские реформы. А некоторые статьи в украинской прессе говорят, что президент не зря так долго тянет с подписанием закона о корпоративном управлении в государственных банках. И может быть вето. Вето на кредит Мирового банка.

Причем тут закон? При том, что именно он является ключевым условием предоставление кредита Мирового банка. И именно он является той самой важной реформой, за которую нам готовы выделить самые дешевые деньги в мире. И именно этот закон может попасть под вето президента.

Почему этот закон важен? Государственные банки в Украине – это проблема. И сейчас – это огромная проблема. Больше половины банковского рынка – это государственные банки. А в Украине они всегда были кормушками для тех, кто рядом с властью. И тех, кто очень часто ратует за дешевые доступные кредиты. Для себя и своих друзей. В общем, они и друзья эти кредиты брали, а возвращать никто и не думал. В результате, не считая Приватбанка, за последние 10 лет государство потратило на поддержку госбанков около 10 млрд долларов. Это гигантская сумма. Чуть меньше 10% от ВВП страны. И почти треть годового бюджета. Сложно представить, сколько больниц или школ можно было бы построить за эти деньги. И понятно, что пилить такую сумму хотят очень многие.

Это тот случай, когда фраза «время – деньги» актуальна как никогда

И такую дыру, конечно же, надо заткнуть. Как? Реформа корпоративного управления, которая включает в себя прежде всего создание независимых наблюдательных советов. Потом в капитал банка должны будут войти такие международные институты как ЕБРР, что позволит повысить прозрачность банков и минимизирует коррупционные риски. Но самый первый этап – независимый наблюдательный совет. И пока такой создан только в Приватбанке. На очереди Ощадбанк, Укрэксимбанк. Мы уже видели, как этот отбор проходил в Укрзализници и Нафтогазе. И совершенно не важно, кто сколько людей делегирует в комиссию для отбора. Потому как он проходит под присмотром «Большого брата», а тот не дает протащить туда кума свата двоюродного брата.

В общем, сейчас этому процессу угрожает вето. По безумным как для экономики причинам. Во-первых, это очередная борьба за полномочия. А почему вдруг доля президента в комиссии меньше? Вот на что плевать экономике, инвесторам, так это на то, в какой доле распределяются места в комиссии по отбору наблюдательного совета между президентом и премьер-министром. Тем более, там присутствует дух Большого Брата. И те наблюдательные советы, которые уже были отобраны, пока вызывают только аплодисменты. Так что для инвесторов или кредиторов работа комиссии в таком составе – не проблема. Тем более, это мировая практика. Тем более, что Кабмин является собственником, юридически, этих банков.

Но заморачиваются по этому поводу только на Печерских холмах. Это не проблема закона в целом. Не проблема для тех, кто переживает за качество результата, а не за возможность поучаствовать в процессе. Потому закрыть дыру, из которой ежегодно утекают деньги налогоплательщиков, гораздо важнее.

А во-вторых, есть еще один безумный аргумент, которым пытаются обосновать необходимость вето. Это «закон принят в спешке». Закон приняли то ли с четвертого, то ли с третьего раза. Даже удивительно, что депутаты за него проголосовали. Если его сейчас ветируют, то вероятность повторного успеха крайне мала. Слишком болезненно внедрение корпоративного управления для многих депутатов.

Поэтому не верьте, если вам будут говорить, что закон приняли поспешно и поэтому там есть недостатки. Этот закон пытались принять годами. И писали его совместно с тем же Мировым Банком, ЕБРР и МВФ. Так что уж где все вычитано до запятой, так именно там. А причина одна – кормушка. От которой очень тяжело оторвать украинских чиновников. Поэтому там было все, что угодно, но не спешка. Но получив вето, мы дадим кому-то фору еще на пару лет. И эти пару лет, когда без спешки депутаты будут думать, голосовать им или нет, могут очень дорого стоить украинскому налогоплательщику. Это тот случай, когда фраза «время – деньги» актуальна как никогда.

И да, срывать кредит от Мирового банка именно сейчас – вершина идиотизма. С одной стороны, скоро мы очевидно получим транш МВФ и это разблокирует сотрудничество с Мировым банком. С другой стороны – транш МВФ нам нужен не сам по себе, а как сигнал другим кредиторам. Сигнал о том, что Украине можно давать деньги. Тогда мы сможем рефинансировать валютные обязательства и решить вопрос с дефицитом бюджета. Так вот, с другими кредиторами не так все просто. Рынки сейчас напуганы Турцией и не факт, что будут готовы принять новый выпуск еврооблигаций от Украины в сентябре-октябре.

А значит, крайне важным становится получение денег от официальных кредиторов, Мирового банка и ЕС. И лишать себя этих денег – самоубийство. Верх самоубийства. И верх глупости для властей, которые могут принять болезненные с политической точки зрения решения (рост тарифов) и начать формировать Антикоррупционный суд (против которого отчаянно боролись украинские элиты), но не получить за это ничего.

Хотя нет, получить. Проблемы. С пенсиями, гривной и бюджетом в целом. И вето на закон может стать вето на экономический рост и валютную стабильность.

Текст опубликован с разрешения автора

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