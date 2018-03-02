Весна на межбанке: курс валют удивит украинцев

Если погода к украинцам не очень любезна, то Нацбанк решил немного добавить тепла и надежды. За последние сутки гривна укрепилась и выросла в цене по отношению к доллару на 13 копеек, по отношению к евровалюте – на 28 коп.

По данным НБУ, в пятницу, 2 марта, следует ожидать такой курс самых популярных валют:

— 100 долларов США — 2666,9496 гривны (-13,602);

— 100 евро — 3245,9444 гривны (-28,0813);

— 10 российских рублей — 4,7258 гривны (-0,0291).

Торги на межбанковском валютном рынке закрылись долларом по 26,64-26,67 грн.

Евровалюта в покупке и продаже подешевела на 28 коп. и составляет 32,42-32,46 грн соответственно.

Напомним, экономист сделал неутешительный прогноз для Украины. Если мир столкнется с серьезным кризисом, для нас это может означать настоящий крах, ведь за последние годы власть не провела ни одной реформы, чтобы улучшить ситуацию и спасательного круга Украина не имеет. Не исключено, что доллар может подскочить в цене до 60 грн.

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Как ранее сообщал информационный портал «Знай.uа», МВФ дал прогноз для Украины. В 2018 году рост экономики в нашей стране следует ждать всего на 3 -3,5%.





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