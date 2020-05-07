Весь мир очень внимательно смотрит на Китай



Сегодня поступили важные макроэкономические данные из Китая. Профицит торгового баланса вместо нулевого оказался очень высоким и составил за прошлый месяц более 40 миллиардов долларов. Инвесторы сделали вывод, что китайская экономика восстанавливается быстрее ожидаемого. Многие прогнозируют, что мировая экономика также резко начнёт своё восстановление после выхода из карантина.



На этом фоне выросли азиатские рынки. Курс китайского юаня, который снижался на прошлой неделе, вновь растёт. Пришли предварительные данные из США о количестве рабочих мест, потерянных в апреле. Их численность достигла 20 миллионов.

©РИА Новости/Мигель Кандела

Нефть торгуется около 30 долларов за бочку. Наша национальная валюта находится около отметки 74 рубля за доллар и 80 рублей за евро.



Следует обратить внимание на противостояние Китая и Запада. Рост экспорта из КНР свидетельствует о том, что Китай продолжает увеличивать долю своих товаров на зарубежных рынках. В условиях пандемии, когда были остановлены многие производства во всем мире, потребуется время для восстановления этих предприятий. Одним из решений может стать введение пошлин или ограничений на китайские товары.

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