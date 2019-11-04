Весь мир — на ЭКСПО в Шанхае

В посольстве КНР в РФ в Москве состоялась встреча посла Китая в России Чжан Ханьхуэя с представителями ведущих китайских и российских СМИ.

Посол отметил, что 2020-2021 годы объявлены годами научно-технического и инновационного сотрудничества Китая и России, в рамках мероприятий создан целевой научно-технический фонд, который призван содействовать двусторонней работе в этом направлении. На встрече Чжан Ханьхуэй сообщил, что Россия приняла приглашение участвовать во Второй Китайской международной выставке импортных товаров, которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае.

Инициатива проведения Китайской международной импортной ЭКСПО (China International Import EXPO) родилась на форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине в мае 2017 года. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил с 2018 года регулярно проводить международную выставку импортных товаров в Шанхае. Организаторами выставки стали министерство коммерции КНР и народное правительство Шанхая.

В ходе беседы с представителями СМИ Чжан Ханьхуэй отметил, что углубление китайско-российского научно-технического сотрудничества поможет снизить зависимость обеих стран от западных технологий. По его словам, лидеры Китая и России объявили о вступлении двусторонних всеобъемлющих стратегических отношений взаимодействия и партнерства в новую эпоху, в настоящее время обе страны находятся на новом этапе развития и стоят перед лицом новых задач и вызовов. За 70 лет отношения Китая и России преодолели непростой путь развития, они крепнут день ото дня, а уровень сотрудничества постоянно растет, подчеркнул Чжан Ханьхуэй. Он отметил, что стороны продолжат широкое сотрудничество в сферах изучения и разработки искусственного интеллекта, больших данных, суперкомпьютеров, цифровой экономики и в других высокотехнологичных областях.

Советник-посланник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РФ Ли Цзинъюань ранее отметил, что Китайская международная выставка импортных товаров призвана укрепить торгово-экономические отношения и инвестиционное сотрудничество, а также продемонстрировать преимущества и потенциал развития разных стран. «Приглашаем наших друзей из российского делового сообщества принять участие во Второй Китайской международной выставке импортных товаров, для нас это возможность поделиться достижениями открытости и экономического развития Китая, а также стимул к дальнейшему повышению уровня китайско-российского партнерства», — сказал он.

Фото: Медиакорпорация Китая

Власти Китая придают огромное значение проведению импортной ЭКСПО с учетом реализации в стране политики по увеличению объемов импорта зарубежных товаров и услуг. Как отметил Ли Цзинъюань, Китайская международная импортная ЭКСПО — первая в мире выставка государственного значения на тему импорта. Проведение выставки — это подтверждение стремления к расширению открытости китайского рынка для всего мира, направленное на создание комфортных условий для всех стран, особенно для участников инициативы «Один пояс и один путь».

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Как сообщил заместитель министра коммерции Китая Ван Биннань, на церемонии открытия второй Международной выставки импорта в Шанхае выступит Председатель КНР Си Цзиньпин. «Присутствие на мероприятии и выступление с речью председателя КНР Си Цзиньпина второй год подряд демонстрирует, что китайское правительство придает большое значение выставке. Это отражает последовательную позицию Китая в деле поддержки многосторонней торговой системы и содействия либерализации и упрощению процедур торговли, строительства открытой мировой экономики и построения сообщества единой судьбы человечества», — заявил заместитель министра коммерции КНР Ван Биннань.

Министерство коммерции КНР сообщило, что в рамках Второго Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) 5 ноября в Национальном конференц-центре в Шанхае состоится Второй международный экономический форум «Хунцяо». Форум, в рамках которого представители бизнеса, эксперты и экономисты обсудят вопросы глобального развития, пройдет под девизом «Открытость и инновации для взаимовыигрышного сотрудничества». Он включает в себя церемонию открытия мероприятий и пять параллельных подфорумов на такие темы, как «Открытость, регулирование и бизнес-среда», «Искусственный интеллект и инновационное развитие», «Реформа ВТО и соглашения о свободной торговле», «Электронная коммерция в цифровую эпоху» и «Развитие Китая в течение 70 лет и создание сообщества единой судьбы человечества».

В число почетных гостей выставки войдут 15 государств, среди которых Франция, Индия, Италия и Россия. Китай искренне приветствует выход российских предприятий и качественных российских товаров на китайский рынок.

Фото: Медиакорпорация Китая

Cвое участие в выставке подтвердили 170 стран и международных организаций, более 3 тысяч предприятий и свыше 400 тысяч закупщиков. Вторая Китайская международная выставка пройдет в Международном шанхайском выставочном центре в самом центре Шанхая — деловом центре Нового района Пудун. Центр окружен разветвленной транспортной инфраструктурой, включая метро, высокоскоростные железнодорожные линии.

По информации международного выставочного портала, в рамках Китайской международной импортной ЭКСПО для предприятий выделено две зоны. Первая торговая зона площадью 180 тысяч квадратных метров делится на шесть специализированных выставочных площадок: интеллектуального и высокотехнологичного оборудования, бытовой техники, одежды, аксессуаров и товаров широкого потребления, автомобилей, сельхозпродукции и продуктов питания, медицинской аппаратуры и медикаментов. Площадь второй выставочной зоны услуг — 30 тысяч квадратных метров, здесь разместятся площадки для предприятий, работающих в сфере новых технологий, аутсорсинга услуг, дизайна, культуры и образования, туристических и других услуг.

Лейтмотив павильона Китая — 70-летие образования КНР, в нем будут представлены достижения социально-экономического развития страны в новую эпоху. На импортной ЭКСПО участникам выставки и гостям свои услуги предоставят 5800 волонтеров, сообщили в шанхайском комитете Комсомола, из них около 20 процентов получили волонтерский опыт в ходе первой импортной ЭКСПО в прошлом году.

Категории выставочных площадок

Товары

— Высокопроизводительное интеллектуальное оборудование

— Бытовая электроника и бытовая техника

— Автомобили

— Одежда, аксессуары и потребительские товары

— Продукты питания и сельскохозяйственные продукты

— Медицинское оборудование и медикаменты

Услуги

— Туризм

— Новые технологии

— Культура и образование

— Креативный дизайн

— Аутсорсинг

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